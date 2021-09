VMA 2021: toate ținutele pe care trebuie să le vezi de pe covorul roșu al premiilor MTV

Duminică seara toate numele mari ale muzicii s-au reunit la New York pentru VMA 2021, celebrarea muzicii inițiată cu mulți ani în urmă de MTV care continuă și astăzi, deși felul în care ascultăm muzică s-a schimbat semnificativ. Trofeele au mers, în general, către artiștii care se așteptau oricum să câștige – adică Lil Nas X și-a adjudecat premiul pentru cel mai bun clip al anului cu Montero, artistul anului a fost desemnat Justin Bieber, iar Olivia Rodrigo a luat premiul pentru cântecul anului, Drivers license (și trofeul Best New Artist).

Însă competiția de la VMA 2021 nu s-a rezumat doar la scenă, ci s-a extins, ca întotdeauna, și pe covorul roșu, acolo unde artiștii relevanți în muzica mainstream de astăzi s-au întrecut în ținute care mai de care mai extravagante. În această linie, capul de afiș a fost ținut tot de câștigătorul Lil Nas X, care se amuză continuu să își șocheze fanii și contestatarii, de data aceasta într-o ținută Versace în culoarea lavandei, după ce și-a petrecut întreaga săptămână făcând schimb de ținute cu un alt excentric celebru, Elton John, pe rețelele sociale. Nuanțele de mov, lavandă, violet au predominat în mai multe outfit-uri, după cum te poți convinge din galeria alăturată, poate un semn că vom purta aceste tonuri în noul sezon.

Debutanta Olivia Rodrigo a avut, și ea, un moment de glorie și pe covorul roșu de la VMA 2021, într-o rochie Versace care îi venea bine, dar care părea doar o idee prea serioasă pentru o persoană de vârsta ei și pentru locul în care se afla.

Desigur, pe covorul roșu de la MTV VMA 2021 nu au lipsit ținutele șocante (cel puțin pentru unii), lista fiind deschisă de Megan Fox, care a apărut într-o rochie Mugler realizată cu mare artă, dar aproape inexistentă în lumina insistentă a reflectoarelor, care îi dezvăluia trupul sculptat. Versace a avut parte de mai multe apariții de succes, și brand-ul Dolce & Gabbana, pentru câțiva ani căzut în dizgrație în urma comentariilor nefericite ale designerilor casei, a revenit în forță – mai ales prin apariția lui Tinashe, într-o pereche de pantaloni din piele vintage.

Foto: Profimedia

