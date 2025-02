Vlad Udrescu, protagonistul serialului „Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN”, nominalizat, din nou, la premiile UNITER: „Învăț să mă bucur de aprecieri”

Începutul de an vine cu o veste grozavă pentru protagonistul serialului original ce poartă semnătura Ruxandrei Ion, „Ana, Mi-ai fost scrisă ȋn ADN„. Vlad Udrescu este nominalizat pentru a treia oară la gala premiilor UNITER. Nominalizarea, ȋn cadrul celei de-a 33-a ediţii a premiilor, este una cu atât mai specială, ȋntrucât va avea loc ȋn data de 26 mai la Sala Amza Pellea a Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova, cu ocazia sărbătorii celor 175 de ani de existență a teatrului craiovean, din care face parte și actorul de la Antena 1.

Absolvent al U.N.A.T.C. I.L. Caragiale, la clasa Prof. Dr. Adriana Popovici, promoția 2008, dar şi al pragramului de master la aceeaşi facultate, clasa prof. dr. Gelu Colceag, Vlad Udrescu este actor al Teatrului Național Marin Sorescu din Craiova din anul 2015. De-a lungul timpului, Vlad a colaborat cu mai multe teatre şi festivaluri din Europa, precum Teatrul Naţional din Bruxelles, Festivalul de Teatru de la Avignon, GogolFest din Ucraina sau Sarajevo Film Festival. Câteva dintre rolurile din teatru pe care le-a interpretat sunt: Hamlet, în piesa cu acelaşi nume, regia Declan Donnellan, EI, în Trilogia memoriei, regia Radu Afrim, Buckingham, în Richard al III-lea, regia Bocsárdi László, Konstantin Gavrilovich Treplev, în Pescărușul, regia Yiannis Paraskeveopolous, în vreme ce în filme a putut fi urmărit în rolurile Anton, Raaz Rebooted, regizor Vikhram Bhatt, Moris, în Richi’s Dream, regizor Lari Gligor sau Dan, în Interior Zero, regia Eugen Jebeleanu, care va fi lansat ȋn curând.

Dublu nominalizat la Premiile UNITER în 2022-2023, pentru două producţii ale Teatrului Naţional din Craiova (Oedip Rege şi Câine cu om. Câine fără om), anul acesta, Vlad Udrescu revine printre nominalizaţii la categoria „Cel mai bun rol principal” pentru rolul titular din spectacolul Hamlet de William Shakespeare, regia artistică și adaptarea scenică Declan Donnellan, scenografia Nick Ormerod.

„Cred că stă în firea omului să avem această nevoie de a fi recunoscuți, de a fi apreciați de cei din jurul nostru. Nominalizarea la UNITER a venit ca o validare a muncii pe care am depus-o alături de colegii mei de la Teatrul National din Craiova. Fiecare proiect la care am șansa de a lucra este pentru mine o sursă de învățare și dezvoltare, iar ocazia de a lucra alături de Declan Donnellan și Nick Ormerod a fost una din care am învățat enorm. Am mai fost nominalizat la premiile UNITER și de fiecare dată mă gândesc la același lucru: această validare și dorință de a fi recunoscut, de a fi în centrul atenției, este o capcană a egoului care la noi, actorii, devine foarte comună. Îmi doresc să nu cad acolo și să privesc nominalizările și premiile cu o doză de scepticism. Să învăț să mă bucur de aprecieri, fără să depind de ele. Să ajung în punctul acela în care să simt că nu am nimic de demonstrat, ci doar să-mi fac meseria din pasiune și cu bucurie. Nu avem nevoie de popularitate și de aprecieri din partea celorlalți, ci avem nevoie să ne prețuim mai mult pe noi înșine. Asta cred că e o lecție importantă pe care o învăț și la care lucrez. Același sentiment îl am când vine vorba și de prezența mea pe micile ecrane. Îmi doresc să îmi fac treaba cât mai bine, fără să fiu influențat de nevoia de apreciere. Sunt mulțumit când regizorii cu care lucrez (Andrei Barbu și Iulia Rugină) sunt mulțumiți de rezultate, învăț de la ei în fiecare zi și sper că asta e de ajuns. Nu poți iubi pe toată lumea și nu poți face pe toată lumea să te iubească. Cei care te prețuiesc o fac cu sau fără premii și sunt mai valoroși decât orice altceva”, a declarat Vlad Udrescu.