Viviana Sposub, primele declarații despre zvonurile privind despărțirea de George Burcea

De câteva zile circulă mai multe zvonuri cu privire la destrămarea cuplului format din George Burcea și Viviana Sposub, iar până acum cei doi au evitat să confirme sau să infirme știrea.

George Burcea și Viviana Sposub au început să formeze un cuplu în urmă cu un an. S-au cunoscut în cadrul show-ului „Ferma. Orășeni vs săteni” difuzat de PRO TV.

George Burcea și Viviana Sposub au fost văzuți tot mai rar împreună în ultima vreme, iar fanii celor doi au observat un detaliu care i-a pus pe gânduri cu privire la relația lor. După ce au aniversat un an de relație, Viviana a șters imaginile de pe Instagram cu ea și partenerul ei și nici nu îl mai urmărește pe acesta. „Pozele împreună cu George au dispărut…”, a remarcat o persoană în mediul online. În schimb, George Burcea încă mai are fotografiile cu Viviana Sposub.

În cadrul unei sesiuni de întrebări și răspunsuri pe Instagram, în care George Burcea își întreba fanii care este personajul din Familia Addams care i s-ar potrivi, un urmăritor i-a spus că l-ar putea interpreta pe Gomez. Răspunsul din partea actorului a fost unul surprinzător.

Viviana Sposub a oferit un interviu publicației fanatik în care a preferat să păstreze misterul cu privire la stadiul relației ei cu fostul soț al Andreei Bălan. „Sunt bine, sunt fericită. Nu am ce alte declarații să fac, eu nu dau declarații în presă, fără supărare. Am văzut ce se scrie despre mine, dar nu am ce să comentez acum”, a declarat Viviana Sposub pentru Fanatik.

La rândul lui, George Burcea a vorbit cu publicația Cancan, fiind însă mai generos în declarații. „Să-mi dea Dumnezeu putere și sănătate să le duc pe toate. Și cred că am atât din partea Lui, cât si din partea Vivianei, căreia îi mulțumesc și o iubesc enorm și care timp de un an n-a lipsit o secundă din viața mea, iar, pe lângă asta, m-a susținut din toate punctele de vedere.

Un partener cu care să împărtășesti fiecare gând, trăire, sentiment pe care-l ai este esențial în dezvoltarea ta ca om și artist, în acest caz, iar ea a făcut acest lucru la 110%. Pe lângă proiectele mele, mai am un proiect genial în America. Va fi cel mai mare proiect la care am filmat vreodată. Veți vedea îndată!”, a mai spus George Burcea, pentru CANCAN.RO.

Viviana Sposub a făcut mărturisiri acum ceva timp despre povestea de dragoste pe care o trăiește alături de George Burcea și declara că partenerul ei este atent cu ea. „George e foarte atent cu mine, mai ales când îmi aduce flori. De fiecare dată când îmi ia trandafiri, curăță spinii de pe el. Pe toți. George este mereu cu mine, oriunde mă duc. Ferma nu a fost un proiect, ci o realitate pe care noi am trăit-o acolo. L-am cunoscut pe George acolo deși suntem amândoi din Botoșani. Ferma mi-a schimbat viața. I-am spus mamei că nu mă interesează niciun băiat. Voiam să îmi iau un apartament, dar am câștigat ceva mai prețios: un suflet pereche„, povestea Viviana Sposub acum câteva luni, în cadrul emisiunii „La Măruță.”

George Burcea a vorbit anul trecut despre relația pe care o are cu Viviana și ceea ce înseamnă pentru el. „Pentru mine, Viviana este un punct de sprijin moral pe care l-am găsit în Ferma, un suflet cald și omul potrivit la momentul potrivit. Este prima oară când o întâlnesc pe Viviana, iar energia ei a facut ca noi să ne apropiem”, a declarat actorul într-un interviu pentru Ciao.ro.

În trecut, George Burcea a fost într-o relație cu Andreea Bălan. Cei doi s-au despărțit la începutul anului 2020. Artista a confirmat informația prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare, după ce în presă apăruse la vremea respectivă mai multe zvonuri despre o posibilă separare. Andreea Bălan și George Burcea au împreună două fetițe: Ella Maya și Clara.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro