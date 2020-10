Virgil Ianțu face declarații despre experiența cu Covid-19

Virgil Ianțu a făcut primele declarații privind experiența sa cu Covid-19. Prezentatorul TV a anunțat că a fost diagnosticat cu Covid-19 pe data de 2 octombrie. Încă de atunci, spunea că are o formă ușoară.

Virgil Ianțu a fost invitat în emisiunea „La Măruță” de pe Pro TV, ocazie prin care a vorbit despre simptomele pe care le-a avut, dar și cum se simte acum, după ce s-a vindecat. „Nu am stat internat. Din fericire am avut o formă ușoară. Am pierdut gustul și mirosul. Am avut o stare neplăcută vreo patru zile. Acum sunt bine, nu m-am panicat. Am stat două săptămâni acasă, apoi am făcut și investigații, am plămânii afectați sub 10%. Nu au fost probleme”, a mărturisit Virgil Ianțu.

Virgil Ianțu a dezvăluit că fiica lui, Jasmina, s-a infectat și ea cu noul coronavirus. „Fiica mea a luat şi ea, am fost testați amândoi. A fost prima care a anunțat școala că are Covid-19. Primele reacții ale părinților au fost să o acuze că din cauza ei se va închide școala. Nu e vina nimănui, am încercat să îi explic și fiicei mele. Ești vinovat dacă știi că ai și nu te testezi sau te tratezi.”

Prezentatorul emisiunii „Câştigă România!” de pe TVR2 a vorbit și despre cei care îl acuză că a luat bani pentru a spune că s-a infectat cu coronavirus. „E trist că oamenii gândesc că am luat bani să promovez așa ceva. Oamenii mor, zilnic. Ei tot bani au primit? E un subiect ridicol, penibil. Pe mine nu mă ating vorbele neadevărate. Nu mai suntem la teorii, suntem departe. Am răspuns ironic pe Internet că am luat 60 de lei. Presa a luat imediat informaţia falsă şi a manipulat tot.”

De asemenea, Virgil Ianțu a mai spus că oamenii trebuie în continuare să poarte masca și să respecte măsurile de igienă. „Oamenii trebuie să se informeze, să nu se lase manipulaţi, să citească mult despre asta. Trebuie să ne păzim, să folosim masca, dezinfectantul. Eu am dezvoltat un tic cu treaba asta şi mă voi feri la fel de mult şi de acum înainte. Mi-e teamă pentru toată lumea, nu doar pentru cei apropiaţi mie. Este foarte periculos acest virus, mai ales pentru cei cu afecţiuni”, a declarat Virgil Ianțu în emisiunea „La Măruță.”

Foto Pagina de Facebook Virgil Iantu

