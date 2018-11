Victoria’s Secret Fashion Show 2018 – un spectacol incendiar! TOATE imaginile pe care știm că vrei să le vezi!

Da, Victoria’s Secret Fashion Show 2018 este în sfârșit aici și este extrem de HOT – aceste imagini sunt dovada!

Supermodele celebre, pe care suntem sigure că le cunoști, printre care și Adriana Lima, Elsa Hosk, Bella Hadid, Candice Swanepoel sau Sara Sampaio au defilat anul acesta în cadrul Victorias Secret Fashion Show, care s-a ținut la New York, pe muzica lui Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes și The Struts. Cei șase artiști au interpretat cele mai cunoscute hit-uri care i-au plasat în topurile muzicale și au întreținut atmosfera show-ului alături de modele.

După ce au găzduit prezentări de modă extravagante în jurul lumii, în orașe precum Londra, Paris și Shanghai, evenimentul s-a întors la origini, în New York, orașul în care a început totul, în anul 1995. Colecția conține și o colaborare cu designer-ul Mary Katrantzou, cunoscută pentru print-urile spectaculoase, ceea ce a adus pe catwalk piese de lenjerie intimă destul de îndrăznețe, cu imprimeuri inedite și spectaculoase.

Victoria’s Secret Fashion Show 2018 – Sutienul Fantasy

Anul acesta, modelul suedez Elsa Hosk a fost aleasă pentru a purta pe catwalk celebrul Victoria’s Secret Fantasy, estimat la 1 milion de dolari și realizat de Atelier Swarovski din 21.000 de diamante. În ultimii ani, Elsa Hosk s-a remarcat drept unul dintre modelele preferate ale brandului de lenjerie, cu care colaborează încă din 2011. A început ca ambasador VS Pink, în 2014 a obținut titlul de „înger Victoria’s Secret', iar în 2016 a fost cea care a deschis show-ul organizat la Paris. În 2017, la show-ul din Shanghai, Hosk a purtat o ținută realizată special pentru ea de Swarovski.

Modelele care și-au făcut debutul în cadrul Victoria’s Secret Fashion Show 2018 sunt Winnie Harlow, Duckie Thot și Lorena Rae.

Întreaga înregistrare a Victoria’s Secret Fashion Show 2018 va fi disponibilă de-abia pe 2 decembrie, însă până atunci îata cele mai HOT imagini din cadrul spectacolului!

