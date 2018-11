Victoria’s Secret anunță artiștii care vor cânta în cadrul show-ului de anul acesta

Așa cum am fost obișnuiți, interpretările artiștilor care urcă pe scena de la Victoria’s Secret Fashion Show rămân memorabile (cu toții am savurat momentul în care Bella Hadid a defilat pe melodiile fostului său iubit de la acea vreme, The Weeknd).

Artiștii care vor urca pe scenă pentru defilarea Victoria’s Secret de anul acesta au fost anunțați în cadrul matinalului Good Morning America, de către modelele Jasmine Tooks și Martha Hunt, iar aceștia sunt: Bebe Rexha, The Chainsmokers, Halsey, Kelsea Ballerini, Rita Ora, Shawn Mendes și The Struts. Cei șase artiști vor interpreta cele mai cunoscute hit-uri care i-au plasat în topurile muzicale și vor întreține atmosfera show-ului alături de modele, în New York City.

După ce au găzduit prezentări de modă extravagante în jurul lumii, în orașe precum Londra, Paris și Shanghai, evenimentul se întoarce la origini, în New York, orașul în care a început totul, în anul 1995. Colecția va conține și o colaborare cu designer-ul Mary Katrantzou, cunoscută pentru print-urile spectaculoase, ceea ce înseamnă că ne putem aștepta la piese de lenjerie intimă destul de îndrăznețe.

Printre modelele care vor defila se numără Adriana Lima, Elsa Hosk, Karlie Kloss și Sara Sampaio. Cele care își vor face debutul în cadrul show-ului de anul acesta sunt Winnie Harlow, Dukie Thot și Lorena Rae.

Foto: Instagram

