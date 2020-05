Viața bate filmul. Marion Cotillard, starul din filmul „Contagion”, și soțul ei, Guillaume Canet, infectați cu coronavirus

Actorul şi regizorul francez Guillaume Canet a dezvăluit pe contul său de Instagram că atât el, cât și soția lui, actrița Marion Cotillard, au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus.

Guillaume Canet a mai explicat că el şi soţia sa au fost diagnosticaţi cu „o formă destul de uşoară” a virusului care a făcut sute de mii de victime până acum.

Canet, care are doi copii împreună cu Marion Cotillard – Marcel, în vârstă de 9 ani, și Louise, în vârstă de 3 ani -, a participat pe 26 mai la un eveniment transmis live pe internet pentru promovarea celui mai recent film al său, „In the name of the earth”. Acela a fost momentul în care actorul a dezvăluit faptul că el și soția lui au fost diagnosticați pozitiv cu coronavirus și că speră să depășească momentul cu multă odihnă și sprijinindu-se unul pe celălalt.

Actrița Marion Cotillard, deținătoare a unui Premiu Oscar pentru rolul său din filmul „La vie en rose/ La Môme”, este una dintre vedetele care au făcut parte din distribuția celebrului film „Contagion” din 2011, regizat de Steven Soderbergh.

Pelicula regizată de Soderberg urmăreşte ce se întâmplă atunci când un virus ucigaş apărut în China se răspândeşte rapid la nivel global, făcând milioane de victime, în timp ce epidemiologi din lumea întreagă încearcă să găsească un vaccin. În acest film, care a devenit unul dintre cele mai vizionate pelicule ale momentului pe Netflix, Cotillard interpretează rolul unui epidemiolog.

Şi actorul american Matt Damon, colegul său din distribuţia filmului „Contagion”, a fost afectat de pandemia de coronavirus. Fiica sa cea mare a fost diagnosticată cu COVID-19, dar, între timp, s-a vindecat.

Foto: Hepta

