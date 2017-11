Vesti proaste pentru fanii serialului “Suits”

Serialul “Suits” a ajuns deja la sezonul 7, sezon care va difuzat pana la mijlocul lui 2018. Daca producatorii vor decide sa realizeze si cel de-al optulea sezon, sunt sanse mari ca doua dintre personajele principale sa paraseasca distributia.

Si da, vorbim despre personajele Rachel si Mike, interpretate de Meghan Markel si, respectiv, Patrick J. Adams.

Zvonuri cu privire la intentia lui Meghan Markle de a parasi distributia serialului care i-a adus celebritatea circula de mai mult timp, mai exact de cand aceasta a inceput relatia cu Printul Harry.

Potrivit surselor, Meghan si Printul Harry isi vor anunta in curand logodna, iar acest fapt este cu siguranta atat un motiv de bucurie, cat si un impediment in calea carierei ei.

Nici Patrick J. Adams nu s-a aratat incantat de a continua sa apara in serial, in special dupa ce a declarat recent ca a primit amenintari din cauza scenelor romantice in care apare alaturi de Markle.

Singura noastra speranta este ca, la finalul sezonului sapte, vom asista la nunta dintre Rachel si Mike!

Foto: PR