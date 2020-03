Vești proaste pentru fanii serialului Friends! Noul episod special a fost anulat momentan

Fanii au așteptat timp de 15 ani pentru un nou episod al îndrăgitului serial Friends și se pare că vor fi nevoiți să mai aștepte o bună perioadă de timp.

Mai multe publicații de peste Ocean au anunțat faptul că episodul special care ar fi marcat reuniunea îndrăgitelor personaje din serialul Friends, ce ar urma sa fie difuzat de HBO Max, a fost anulat momentan din cauza pandemiei de coronavirus.

Mai multe surse au declarat că filmările urmau să înceapă în următoarele săptămâni, însă au fost anulate și se speră că vor avea totuși loc la finalul lunii mai, în funcție de evoluția pandemiei de coronavirus. Filmările ar fi trebuit să aibă loc pe aceleași platouri de la Warner Bros. Studio unde a fost realizat serialul atât de îndrăgit de fani.

Momentan, nu există o declarație oficială, însă nu este singurul serial ale cărui filmări au fost suspendate în această perioadă. Același lucru s-a întâmplat și cu The Morning Show (în care Jennifer Aniston joacă alături de Reese Witherspoon), Falcon and the Winter Soldier, Riverdale, Survivor și multe alte producții tv și cinematografice.

Jennifer Aniston (Rachel Green), David Schwimmer (Ross Geller), Courteney Cox (Monica Geller), Matthew Perry (Chandler Bing) și Lisa Kudrow (Phoebe Buffay) anunțau cu entuziasm acest episod special, ei postând în luna februarie pe conturile lor de socializare aceeași imagine însoțită de mesajul „Se întâmplă.”

Potrivit unor surse apropiate proiectului, actorii ar urma să primească 2.5 milioane de dolari pentru apariția în acest episod special care va fi disponibil exclusiv pe HBO Max, unde vor fi încărcate și cele 10 sezoane apărute între 1994 și 2004.

„I-am reunit pe David, Jennifer, Courteney, Matt, Lisa şi Matthew pentru un special HBO Max, care va fi lansat alături de întreaga bibliotecă Friends”, a declarat în februarie Kevin Reilly, ofiţer principal de conţinut la HBO Max. Ben Winston va regiza produsul special alături de producătorii executivi Friends Kevin Bright, Marta Kauffman şi David Crane. Actorii sunt de asemenea și producători executivi ai acestui episod special.

Foto: PR

