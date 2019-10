Vedetele de la Hollywood au fost evacuate din cauza incendiilor devastatoare din California

Incendiile din statul american California au ajuns până în cartierele de lux ale vedetelor, iar ele au fost nevoite să evacueze casele în care locuiesc. Incendiul a izbucnit luni dimineață în jurul dealurilor din zona de nord-vest a Los Angeles, chiar în apropierea Getty Center.

Conform Newsweek, incendiul a cuprins o suprafață de 600 de hectare și se aștepta ca impactul acestuia să afecteze mai multe lucrări de artă care se află în campusul Getty. Din cauza incendiului, J. Paul Getty Museum a fost închis.

Actorul Arnold Schwarzenegger a fost cel care a distribuit pe rețelele de socializare un mesaj, dorind să își liniștească fanii și să îi asigure de faptul că este bine. „Am fost evacuați în siguranță la ora trei și jumătate dimineața. Dacă sunteți într-o zonă de evacuare, nu vă neliniștiți. Ieșiți. Chiar sunt recunoscător pentru faptul că am avut parte de ajutorul celor mai buni pompieri, ei sunt adevărații eroi care se ocupă de pericol și salvează persoanele care locuiesc în California.”

We evacuated safely at 3:30 this morning. If you are in an evacuation zone, don’t screw around. Get out. Right now I am grateful for the best firefighters in the world, the true action heroes who charge into the danger to protect their fellow Californians. #GettyFire — Arnold (@Schwarzenegger) 28 octombrie 2019

Alte vedete care au vrut să își asigure fanii de faptul că sunt în siguranță sunt și Kate Hudson și Josh Duhamel, care imediat după ce incendiul a izbucnit, iar ei au fost duși în siguranță de către echipajele de salvare, au postat pe Instagram. „Stați liniștiți, prieteni, și multe mulțumiri pompierului nostru care a luptat de seara până dimineața. Sunt recunoscătoare”, a scris Kate Hudson.

Și jucătorul de baschet LeBron James a fost nevoit să evacueze de urgență locuința sa, alături de familie. „Am fost nevoit să îmi evacuez casa și a trebuit să îmi găsesc o locuință. N-am avut noroc până acum.” În cele din urmă, el a spus că și-a găsit unde să stea, spunând că el și familia sa sunt în siguranță și i-a rugat pe toți ceilalți afectați de incendiu să găsească cât mai repede un loc în care să stea în siguranță.

Man these LA 🔥 aren’t no joke. Had to emergency evacuate my house and I’ve been driving around with my family trying to get rooms. No luck so far! 🤦🏾‍♂️ — LeBron James (@KingJames) 28 octombrie 2019

I 🙏🏾 for all the families in the area that could be affected by these 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥 now! Pretty please get to safety ASAP — LeBron James (@KingJames) 28 octombrie 2019

„Mă rog pentru toți cei care au fost în preajma #GettyFire și pentru echipele de salvare care au muncit din greu să păstreze totul sub control”, a scris jurnalista americană Katie Couric pe Twitter.

Praying for anyone near to the #GettyFire and for the emergency crews working to get it under control – stay safe California. https://t.co/RGIRjOp33G — Katie Couric (@katiecouric) 28 octombrie 2019

Și actrița Busy Phillipps a postat pe contul său de Twitter un mesaj prin care își asigura fanii de faptul că este în siguranță: „Către toți prietenii mei din LA, vă iubesc, stați în siguranță, vă rog să plecați și împreună cu animalale voastre.”

All my friends in LA, I love you, stay safe, please leave with your pets if you are told you need to. — Busy Philipps (@BusyPhilipps) 28 octombrie 2019

