Vedetele care vor participa la Survivor România 2021

Cel de-al doilea sezon din „Survivor România” difuzat de Kanal D, una dintre competițiile în care fiecare concurent își testează forța și limitele, și-a anunțat deja primii concurenți.

Printre numele concurenților se regăsesc și cele ale unor vedete cunoscute în România, cum ar fi Alexandra Stan, Roxana Nemeș și Amna, care vor face parte din echipa Faimoșilor. Cele trei vor pleca într-o adevărată aventură în Republica Dominicană și au făcut și primele declarații despre provocările pe care urmează să le întâmpine, dar și despre cât de entuziasmate sunt să primească această experiență în viața lor.

Alexandra Stan spune că vrea să se cunoască cu adevărat cu ajutorul acestei competiții și să își depășească limitele. „Sunt foarte fericită și entuziasmată pentru acest nou capitol din viața mea. Nu am crezut niciodată că voi avea curaj să fac asta. Dar am zis că după anul 2020, nimic nu mă mai sperie. Motivul principal pentru care particip la Survivor România este pentru că vreau să mă cunosc cu adevărat, fără măști, fără social media, fără echipe de management și fără familie, prietenii și fanii care mă susțin non-stop. Sper ca ei să mă susțină în continuare de acasă. Vreau să-mi cunosc adevăratele limite! Sper să fac față atât condițiilor, temperaturii și lipsei de mâncare, competițiilor sportive pe trasee și nu în ultimul rând tensiunilor dintre concurenți”, declară Alexandra Stan.

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

În cazul Roxanei Nemeș, fostă concurentă la „Bravo, ai stil! Celebrities”, și cântăreață, acest reality show vine ca o provocare în cadrul căreia va învăța foarte multe despre ea și cu ocazia asta vrea să își demonstreze că este puternică. „Motivul pentru care particip la Survivor România este acela de a-mi depăși limitele. Consider că este o competiție din care voi învață multe, atât ca om, cât și ca artist. Este o provocare, sunt și foarte curioasă până unde pot să ajung. Mă știu ca fiind un om care dă ce are mai bun, sunt ambițioasă. Cred că mă voi adapta destul de ușor condițiilor de acolo, dar vom vedea la fața locului… Sunt foarte curioasă, încântată și emoționată, de abia aștept să ajungem acolo și să trăim această experiență unică în viață. Cred că te întărește, te maturizează, te ajută să îți dai seama ce contează cu adevărat în viață. Înveți să te bucuri de fiecare clipă, să depășești mai ușor obstacolele. Toate aceste lucruri le vom învață odată cu această provocare. Vreau să îmi demostrez mie cât de puternică sunt!”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

În ceea ce o privește pe Amna, ea mărturisește că a simțit nevoia unei schimbări și că această experiență o va ajuta. „Am avut nevoie de o schimbare și am simțit nevoia să îmi curăț sufletul. Nu am mai călătorit de un an și ceva și, când a venit această propunere, am zis că o astfel de experiență mă va întări și mă va ajută să îmi descopăr limitele. Cu siguranță voi fi o femeie mai puternică. Sunt un om extrem de bun, întotdeauna mi-a plăcut să lucrez în echipă, sunt o fire constructivă, sunt sensibilă, s-ar putea să plâng dacă țipă cineva la mine. Voi face față cu greu lipsurilor, dar merg acolo cu dorința de a reuși.”

Vezi această postare pe Instagram O postare distribuită de Survivor Romania (@survivorromania.oficial)

Pe lângă aceste nume, și altele își vor face apariția în Survivor România 2021, cum ar fi sportivul Cătălin Moroșanu, artistul Costi Ioniță și Cosmin Stanciu, care deține mai multe medalii la competițiile internaționale de karate.

Foto: Instagram

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro