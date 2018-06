Vedetele care au impresionat la Gala BET Awards 2018 (Galerie FOTO)

Printre câștigătorii BET Awards 2018 se numără Beyonce, care nu a fost prezentă la eveniment, dar a obtinut premiul Best Female R&B/Pop Artist Award. Tiffany Haddish care a obținut premiul Best Actress, „Black Panther” a fost desemnat Cel mai bun Film, Yara Shahidi a primit Young Stars Award, Bruno Mars este Best Male R&B/Pop Artist, iar Cardi B și-a adăugat în colecție Best Female Hip Hop Artist Award. A fost o seară importantă și pentru Serena Williams, care a fost desemnată Sportswoman of the Year!

Foto: Image/net

