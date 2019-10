Vedetele au transmis mesaje de condoleanțe după moartea lui Mihai Constantinescu

Mihai Constantinescu a murit ieri, la vârsta de 73 ani, din cauza unui stop cardio-respirator. Artistul era internat la Spitalul Clinic de Urgență Floreasca de aprope șase luni, el fiind în comă. Purtătorul de cuvânt al Spitalului Floreasca, doctorul Bogdan Oprița, a confirmat decesul artistului în jurul orei 19:00. În luna mai, Mihai Constantinescu a suferit două stopuri cardio-respiratorii.

Dispariția îndrăgitului artist i-a îndurerat atât de apropiații lui, cât și pe vedetele din România, care fie au lucrat cu el, fie au fost ajutate în carieră de către acesta. Simona Secrier, soția acestuia, a postat pe un cont de Facebook care poartă numele artistului un mesaj extrem de emoționant.

Printre persoanele publice care au ținut să transmită condoleanțe familiei, dar și să își amintească cu drag de momentele petrecute alături de artist se numără Andreea Bălan, Adela Popescu, Cătălin Măruță și Dan Negru.

„Am apărut prima oară la tv la vârstă 10 ani datorită lui Mihai Constantinescu care m-a remarcat la un spectacol pentru copii în Ploiești și în acea zi mi-a urat să devin o mare cântăreața. Anii au trecut și eu nu am uitat niciodată binele pe care mi l-a făcut și cuvintele pe care mi le-a spus atunci. Mereu i-am fost recunoscătoare. Azi Mihai a pierdut lupta cu viață și sunt profund îndurerată…A plecat un om minunat, talentat și un bun prieten. Șlagărele sale, în schimb, vor fi nemuritoare și îți mulțumim pentru muzică”, a scris Andreea Bălan pe Facebook.

Și Cătălin Măruță a postat pe contul său de Instagram un mesaj emoționant, alături de mai multe fotografii cu artistul din timpul emisiunii sale. „A fost unul din marii artiști ai copilăriei mele…Mai târziu a fost unul dintre OAMENII care mă făceau să mă simt norocos că fac ce fac și onorat că ne cunoaștem personal. Mihai Constantinescu era atât de plin de energie, că simplă lui prezența te umplea și pe ține de viață. Era atât de îndrăgostit de muzică și atât de dedicat publicului, încât te făcea și pe ține să iubești fiecare vers din cântecele sale. Era un artist adevărat, era un om special, era UNUL și unic-Mihai Constantinescu! Mulțumim că ați fost și că NE-ați fost, maestre!”

Dan Negru și-a amintit cu drag de generația lui Mihai Constantinescu și a scris un mesaj de apreciere la adresa carierei de succes pe care a avut-o artistul. „Generația goldies a muzicii ușoare nu duce lipsă de succes, de apariții media, de notorietate sau de săli de spectacole sold out. INFLUENȚA e marea pierdere a generației goldies. În țările de lângă noi, legendele muzicale sunt influenceri in showbizul actual. Alla Pugacheva (70) face jocurile in Rusia, Lepa Brena (59) e regină in Serbia și Omega sunt influenceri puternici in Ungaria. Nu-i pun la socoteală pe cei ca Mc’Cartney (77) sau Mick Jagger (75) influenceri world wide. Nu faima, notorietatea sau sălile pline le-au fost luate ci influența!”

Mai mulți colegi de breaslă ai lui Mihai Constantinescu au transmis condoleanțe. „A dispărut unul dintre cei mai coloraţi baladeuri ai ultimelor decenii. Era un creator cu texte foarte directe, conforme firii lui, atitudinii lui faţă de viaţă. S-a luptat foarte mult cu viaţa. A avut o droaie de probleme în viaţa lui,” a declarat Horia Moculescu pentru Agerpres.

„Am fost colegă cu Mihai toată cariera mea. El s-a lansat înaintea mea, nu din cauza vârstei, ci pur şi simplu a nimerit înainte şi a avut o perioadă enorm de fructuoasă în primii zece ani de carieră, când era într-un trio cu Marius Ţeicu şi cu Olimpia Panciu. Cu siguranţă au rămas undeva, în arhiva TVR, filmări cu ei trei. Erau filmaţi de către tânărul, pe atunci, producător şi regizor de televiziune Titus Munteanu. El trebuie înţeles ca un artist al unei epoci de 50 de ani, aşa cum sper să fiu şi eu ţinută minte când o fi. Noi am început să cântăm într-o vreme tulbure. Nici astăzi vremurile nu sunt mai puţin tulburi. Şi astăzi ar fi nevoie de mult mai mulţi artişti. Chiar şi dacă aş spune doar atât despre el, tot ar fi foarte mult, pentru că eu consider că Mihai a avut vocaţie de artist”, a spus Corina Chiriac pentru Agerpres.

Foto: Hepta

