Este vorba de Producers Guild Awards, considerat un reper cinematografic în cursa pentru Oscar.

Marii câștigători au fost: la categoria filme „Green Book” și „Spider-Man: Into the Spider-Verse” iar la categoria televiziune serialele „The Americans”, „The Marvelous Mrs. Maisel” și „The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story”.

Foto: Image.net

