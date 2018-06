Printre premianți s-au aflat Kim Kardashian (CFDA Influencer Award), Donatella Versace (International Award), Ashley și Mary-Kate Olsen for The Row (Accessory Designer of the Year) și Raf Simons for Calvin Klein (Womenswear Designer of the Year).

Foto: PR, Image.net

