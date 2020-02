Vedete și cele mai sylish & cool ținute de pe covorul roșu la BRIT Awards 2020

Nume importante din industria muzicală au luat cu asalt Londra pentru a fi prezente la The BRIT Awards 2020, eveniment organizat la celebra O2 Arena. Printre cântărețele care au făcut senzație pe covorul roșu s-au aflat Lizzo, Billie Eilish, Ellie Goulding și Mel C.

Printre câștigătorii The BRIT Awards 2020 se numără Billie Eilish (Best International female), Tyler, The Creator (Best International male), Mabel (Best British female), Stormzy (Best British male), Lewis Capaldi (Best new artist, Best song) și Celeste (Rising star award).

Foto: Image.net, PR

