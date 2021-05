Vedete și cele mai inedite & cool ținute de pe covorul roșu la BRIT Awards 2021

Nume importante din industria muzicală au luat cu asalt Londra pentru a fi prezente la The BRIT Awards 2021, eveniment organizat la celebra O2 Arena. Printre artiștii care au făcut senzație pe covorul roșu s-au aflat Taylor Swift, Harry Styles, Dua Lipa și Elton John.

Printre câștigătorii The BRIT Awards 2021 se numără Dua Lipa (Female Solo Artist), Billie Eilish (International Female Solo Artist), The Weeknd (International Male Solo Artist), Arlo Parks (Breakthrough Artist), Little Mix (Best British Group), HAIM (Best International Group) și Taylor Swift (Global Icon Award).

Foto: Profimedia, PR