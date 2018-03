Vedete pe covorul roșu la iHeartRadio Music Awards 2018 (GALERIE FOTO)

Camila Cabello, Rita Ora, Hailey Baldwin, Eve, Iggy Azalea sunt numai câteva dintre vedetele care au participat la iHeartRadio Music Awards 2018. Descoperă cele mai cool & inedite apariții în galeria noastră!

Printre artiștii care au fost premiați în cadrul iHeartRadio Music Awards 2018 se numără: Ed Sheeran (Piesa anului – “Shape Of You”, Male Artist of the Year), Taylor Swift (Female Artist of the Year), Cardi B (Best New Artist, Best New Hip-Hop Artist) și Kendrick Lamar (Hip-Hop Artist of the Year).

Foto: Image.net

