Vedete la Viva! Monday Fever Party – Uite ce ținute au ales pentru o zi de luni

Petrecerile se țin de obicei la sfârșit de săptămână, însă Viva! a ales să își dea pe spate toți cititorii, dar și vedetele de la noi. Un party chiar în seara de luni nu strică nimănui.

Vedetele au îmbrățișat cu drag această idee și au acceptat invitația noastră în locaţia Qreator by IQOS. La Viva! Monday Fever Party și-au făcut apariția Carmen Brumă, Adina Halas, Liviu Teodorescu, Raluka, Lora, Adelina Pestrițu, Adina Buzatu, Florin Dumitrescu și soția sa, Laurent Tourette, Ana Maria Barnoschi, Anca Serea și multe altele.

Seara a început ce ritmuri antrenante, mai ales că dress codul le-a permis asta: before 10 pm – whatever, iar after 10 pm – just keep your clothes on.

Vezi în galeria foto ce bine arată vedetele și ce ținute poartă la Viva! Monday Fever Party!

Mulţumim IQOS, dar şi partenerilor: Cutia cu Poze, Evian, Martini.

Foto: Viva!