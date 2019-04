Vedete la Gala TIME 100 Most Influential People In The World 2019 (GALERIE FOTO)

Taylor Swift, Emilia Clarke, Sandra Oh și Brie Larson se numără printre vedetele care au fost prezente la eveniment.

În fiecare an publicația Time realizează un top cu 100 cele mai influente persoane din lume și alte 100 de persoane la fel de cunoscute le descriu cu propriile lor cuvinte.



Pe lista Time 100 se află în acest an celebrități precum Taylor Swift, Michelle Obama, Lady Gaga, Emilia Clarke, Ariana Grande, Chrissy Teigen, Richard Madden, Ozuna, Rami Malek, Joanna Gaines, Sandra Oh și Brie Larson.

