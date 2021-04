Vedete la decernarea premiilor BAFTA 2021 (Galerie Foto)

Descoperă în galeria noastră care sunt vedetele care au participat la eveniment!

BAFTA 2021. Lista completă a câștigătorilor

Cel mai bun film: Nomadland (regia Chloe Zhao)

Cel mai bun film britanic: Promising Young Woman (regia Emerald Fennell)

Cel mai bun regizor: Chloe Zhao ( Nomadland)

Cel mai bun actor în rol principal: Anthony Hopkins (The Father)

Cea mai bună actriţă în rol principal: Frances McDormand (Nomadland)

Cel mai bun actor în rol secundar: Daniel Kaluuya (Judas and the Black Messiah)

Cea mai bună actriţă în rol secundar: Yuh-Jung Youn (Minari)

Cel mai bun scenariu original: Promising Young Woman (Emerald Fennell)

Cel mai bun scenariu adaptat: The Father (Christopher Hampton, Florian Zeller)

Cel mai bun film străin: Another Round (Thomas Vinterberg)

Cel mai bun documentar (categorie la care a concurat și filmul „colectiv” al lui Alexander Nanau): My Octopus Teacher (Pippa Ehrlich, James Reeda)

Cel mai bun lungmetraj animat: Soul (Pete Docter, Dana Murray)

Cel mai bun debut al unui regizor, scenarist sau producător britanic: His House (Remi Weekes)

Cea mai bună coloană sonoră: Soul (Jon Batiste, Trent Reznor, Atticus Ross)

Cea mai bună imagine: Nomadland (Joshua James Richards)

Cel mai bun montaj: Sound of Metal (Mikkel E.G. Nielsen)

Cea mai bună scenografie: Mank (Donald Graham Burt, Jan Pascale)

Cel mai bun design de costume: Ma Rainey’s Black Bottom (Ann Roth)

Cel mai bun machiaj/cele mai bune coafuri: Ma Rainey’s Black Bottom (Matiki Anoff, Larry M. Cherry, Sergio Lopez-Rivera, Mia Neal)

Cel mai bun sunet: Sound of Metal (Jaime Baksht, Nicolas Becker, Phillip Bladh, Carlos Cortés, Michelle Couttolenc)

Cele mai bune efecte vizuale: Tenet (Scott Fisher, Andrew Jackson, Andrew Lockley)

Cel mai bun scurtmetraj britanic de animaţie: The Owl and the Pussycat

Cel mai bun scurtmetraj britanic: The Present

Cea mai bună distribuţie: Rocks (Lucy Pardee)

Rising Star Award (trofeu votat de public): Bukky Bakray.

Foto: Profimedia, PR, Instagram

