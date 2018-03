Pelicula „Get Out” a obținut premiile pentru Cel mai bun Film și Cel mai bun regizor, în timp ce premiile pentru performanțele actoricești au fost adjudecate de Timothée Chalamet pentru rolul din „Call Me by Your Name” și Frances McDormand, pentru rolul din „Three Billboards outside Ebbing, Missouri”.

Citește și:

Vedete care au rămas prietene după despărțire

Foto: Image.net

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK