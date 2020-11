Vedete la decernarea E! People’s Choice Awards 2020 (GALERIE FOTO)

Gala E! People’s Choice Awards s-a desfășurat aseară la The Barker Hangar din Santa Monica. Prezentatoarea show-ului a fost cântăreața Demi Lovato, iar Justin Bieber și Chloe x Halle au urcat pe scenă pentru două momente de neuitat.

Alison Brie, Armie Hammer, Bebe Rexha, Christina Hendricks, Jameela Jamil, Kathryn Hahn, Machine Gun Kelly și Tiffany Haddish se află pe lista celor prezenți la eveniment, care au impresionat prin alegerile lor vestimentare.

Anul acesta E! a oferit mai multe premii onorifice: artista Jennifer Lopez primește distincția The People’s Icon Award, antreprenorul și filantropul Tyler Perry titlul The People’s Champion of 2020 Award și premiata actriță, producătoare și CEO, Tracee Ellis Ross, distincția The Fashion Icon Award.

Cristina Ich a fost desemnată câștigătoare a titlului Romanian Social Media Star of 2020 în urma voturilor exprimate de public, la ediția de anul acesta a E! People’s Choice Awards. Pe locul doi și trei au fost votate Alina Ceușan și Bianca Adam.

În calitate de câștigătoare a categoriei, Cristina Ich a declarat: „Dacă îmi spunea cineva acum câțiva ani, că urmează să câștig la un moment dat un premiu internațional și să fiu alegerea publicului, nu aș fi crezut niciodată. Deși, prin conținutul meu din online, îmi doresc să educ generații, să ambiționez și să ofer încredere de sine femeilor, am înțeles că și eu trebuie să lucrez la aceste aspecte, pentru că n-am avut destulă încredere să-mi imaginez că pot fi atât de apreciată și iubită. Am simțit toată susținerea și dragostea publicului, iar cuvintele ar fi prea sărace pentru a mulțumi îndeajuns. Odată cu acest premiu am realizat că munca mea din online merită tot efortul, iar pe viitor, promit sa vin cu proiecte tot mai mari pentru publicul meu. Mulțumesc People’s Choice Awards pentru această oportunitate și experiență frumoasă!”

