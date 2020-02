Vanessa Bryant, soția lui Kobe Bryant, îi aduce un omagiu regretatei sale fiice

Moartea tragică și fulgerătoare a lui Kobe Bryant și a fiicei sale, Gianna, în urma unui accident de elicopter a șocat întreaga lume.

Vanessa, soția lui Kobe Bryant, a postat pe contul său de Instagram mai multe imagini, dar și clipuri în memoria regretatei sale fiice: „Gianna mea. Doamne, mi-e dor de tine. Am fost atât de norocoasă că m-am putut trezi să-ți văd fața superbă și zâmbetul uimitor timp de 13 ani. Mi-aș fi dorit să fac asta și în ultimul moment. Mami te iubește până la lună și înapoi, #2 #Mambacita #GigiBryant”, a scris Vanessa.

„Gigi a mea. Te iubesc! Îmi e dor de tine. Ne-ai învățat pe noi toți că niciodată un act de bunătate nu este prea mic. Mami va fi întotdeauna mândră de tine. #2”, a scris Vanessa, alături de o fotografie cu tricoul cu numărul 2 pe care fiica sa l-a purtat. Gianna a fost vedeta echipei de baschet din clasa a opta de la Harbour Day School din Newport Beach.

Soția lui Kobe Bryant, Vanessa, a stat cât mai departe de presă, însă în urmă cu doar câteva zile, aceasta a postat un mesaj emoționant pe Instagram despre tragedia în care și-a pierdut soțul și fiica în vârstă de 13 ani. „Nu știu ce ne rezervă viața de azi înainte și este imposibil să ne imaginăm viața fără ei. Dar ne trezim în fiecare zi, încercând să mergem mai departe pentru că Kobe și fiica noastră, Gigi, ne luminează calea. Iubirea noastră pentru ei este fără sfârșit – ca să spunem așa, nu se poate măsura. Mi-aș dori doar să îi pot îmbrățișa, săruta și să îi binecuvântez. Să îi avem aici cu noi, pentru totdeauna.”

Kobe a spus în cadrul emisiunii Jimmy Kimmer Livel faptul că fiica sa, Gianna, era mult mai bună la baschet față de cum era el la vârsta ei. El a dezvăluit într-un interviu pentru The Corp With A-Rod and Big Cat, motivul pentru care a ales să călătorească cu elicopterul: „Traficul a început să fie tot mai îngreunat. Stăteam în trafic și am ajuns să pierd diverse activități de la școala copiilor din cauza asta. Și din acest motiv m-am gândit să iau elicopterul și să fiu înapoi la destinație în 15 minute.”

După moartea lui Kobe, mai multe celebrități, printre care Leonardo DiCaprio, Alicia Keys, Lizzo, Dj Khaled, John Legend, Ellen DeGeneres sau Barack Obama i-au adus un omagiu, atât pe rețelele de socializare, cât și la decernarea premiilor Grammy. Conform mai multor surse din anchetă, principalul motiv al producerii accidentului a fost reprezentat de condițiile meteorologice necorespunzătoare normelor minime de zbor.

Foto: Profimedia

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro