Văduva lui Chadwick Boseman – moment emoționant la Golden Globes 2021

Chadwick Boseman a câștigat, postum, primul său Glob de Aur, pentru rolul din filmul Ma Rainey’s Black Bottom. Acceptarea premiului de către soția lui a fost unul dintre cele mai emoționante momente de la gala care a avut loc duminică.

Actorul a murit anul trecut, în august, la 43 de ani, după o luptă de patru ani cu cancerul la colon.

Soția lui, Taylor Simone Ledward Boseman, nu și-a putut stăpâni lacrimile în scurtul discurs prin care a acceptat premiul în numele lui Chad. „I-ar fi mulțumit lui Dumnezeu,” a spus ea. „Le-ar fi mulțumit părinților lui. Le-ar fi mulțumit străbunilor lui pentru îndrumare și pentru sacrificiul lor.”

„Ar spune ceva frumos, ceva care inspiră, ceva care ar amplifica acea voce micuță care îți spune că poți, care îți spune să continui, care te cheamă înapoi la ceea ce trebuia să faci în acest moment al istoriei,” a completat ea.

La final, a spus: „Trebuie să dedicăm timp pentru a-i celebra pe cei pe care îi iubim, așa că vă mulțumesc, HFPA, pentru oportunitatea de a face exact asta. Și, hon, ține-o tot așa.”

Devenit celebru abia după ce a împlinit 35 de ani, Chadwick Boseman este cunoscut publicului larg în principal pentru rolul T’Challa din Black Panther.

Ultimul său rol, cel din filmul Netflix Ma Rainey’s Black Bottom, arată cu câtă forță a continuat actorul american să-și facă meseria în anii în care lupta, în paralel, cu un cancer care a avansat de la stadiul 3 la stadiul 4. În film, l-a jucat pe trompetistul Levee, care, alături de cântăreața de blues Ma Rainey, jucată de Viola Davis, participă la o înregistrare plină de tensiuni a muzicii pe care o fac împreună și despre care au păreri foarte diferite.

La aceeași categorie a Globurilor de Aur au mai fost nominalizați Riz Ahmed pentru The Sound of Metal, Anthony Hopkins pentru The Father, Gary Oldman pentru Mank și Tahar Rahim pentru The Mauritanian. Chadwick este în cărți pentru cel puțin o nominalizare la Oscar.

