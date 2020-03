Una dintre cățelușele regretatei Cristina Țopescu a fost adoptată

După moartea Cristinei Țopescu, cele două cățelușe ale sale, Bonnie și Sissi, au fost ajutate de către Deborah Faoro, o dresoare din Sibiu. Deborah lucrează la școala de dresaj canin Faoro Sport Dogs și le-a ajutat pe cele două cățelușe să fie adoptate cât mai repede.

ARCA, o asociație din București care se ocupă cu salvarea animalelor, a publicat pe contul de Facebook mai multe imagini cu cele două cățelușe ale Cristinei Țopescu. Una dintre cele două cățelușe, și anume Bonnie, a fost adoptată de către o familie din Brașov.

„Am luat hotărârea de a o adopta pe Bonnie, după ce i-am văzut ochii triști într-o poză, iar când i-am citit povestea am fost convinsă că asta vreau să fac. Bonnie este un câine minunat dar care se vede că a suferit foarte mult. Este extrem de cuminte și face progrese mari în fiecare zi, în acest fel capătă încredere atât în ea cât si în noi. Aceasta minunăție pănă să o salveze Cristina Țopescu, a fost bătută groaznic, se vede după cum încearcă să se ferească și cum își ascunde lăbuțele sub ea. Astăzi a stat liniștită să o mângâi pe tot corpul, inclusiv pe lăbuțe pe care și le trăgea imediat cum o atingeai”, a declarat Erika Cosescu pentru publicația Ora de Sibiu.

„Bonnie, câinele Cristinei, a ajuns cu bine joia trecută la noul ei om. Au trecut peste perioada cea mai grea de schimbare și de acomodare și azi pot spune cu inima împăcată: cu astfel de povești se clădesc basmele. Cu astfel de povești, se clădește încrederea în celălalt și în capacitatea și puterea unei comunități. A mai rămas Sisi rătăcind și tânjind după omul ei. Întreb cu glas mare, mai ne încredem încă o dată în umanitate?”, a spus Deborah pe contul ei de Facebook.

Chiar dacă Bonnie a fost adoptată, Sisi, cealaltă cățelușă iubitoare are și ea nevoie de o familie cât mai repede. „A mai rămas Sisi. O mai știți? A reușit să-și învingă toate traumele și fricile și acuma e gata să plece la noul ei om. Este un câine vesel, gata dresat în urmă celor două săptămâni la noi cu mici nevoi de ajustări în nouă ei casă și familie. Știe de toate și mai știți ceva? E și tare frumoasă. Dacă va găsi suflet pereche în Sibiu, vom oferi ședințe de dresaj gratuite la școală noastră și consiliere pe viață. Omul ideal este unul activ, vesel, cu poftă de viață și care să ofere o iubire exclusivistă câinelui, adică să nu aibă alte animale în casă. Sisi e ca o pită caldă, haideți și o adoptați”, au spus reprezentanții ARCA (Animal Rescue and Care Association), conform Ora de Sibiu.

Pentru a fi adoptată cât mai repede, Deborah a explicat care sunt progresele pe care Sissi le-a făcut în doar o lună de dresaj. „Sissi a făcut progrese remarcabile și asta e ultima ei șansă. Dacă nu va fi adoptată în zilele următoare, se va întoarce la București. După o lună de dresaj intensiv și terapie, știe să urce și să coboare de bunăvoie în și din mașină, stă la locul ei în mașină și la drumuri lungi, merge în lesă exemplar: nu trage, nu e reactiva la zgomote, alte animale sau vehicule, vine perfect după omul la celălalt capăt al lesei, a început să fie mult mai sociabilă cu alți câini, știe să se plimbe în lesă într-un grup mare de câini fâră să agreseze pe nimeni, știe să nu își facă nevoile în casă, știe să nu roadă nimic, știe să nu latre în casă, merge la plimbări pe munte fără probleme, știe să facă șezi, culcat, așteaptă, știe să vină la chemare, a început lucrul fără lesă, vine la chemare în orice împrejurare, nu fuge, nu dispare, stă lângă om și știe să stea cuminte în cușca de interior”, a declarat ea, potrivit aceleași publicații.

Cei care doresc să o adopte pe Sissi îi pot trimite un mesaj direct lui Deborah, de la Faoro Sport Dogs, sau pot suna la numărul de telefon 0758 317 589.

Cristina Țopescu a fost extrem de apropiată față de animale și le ajuta cu tot ceea ce putea, lucru confirmat și de către Andreea Berecleanu care a acordat un interviu în exclusivitate pentru ELLE, în care a vorbit deschis despre relația ei de prietenie cu Cristina: „Eu am înțeles legătura dintre ea și căței în momentul în care am mers cu ea să îi hrănească. Am oprit mașina, ea a coborât și a început să îi cheme. În momentul acela, 40 de căței au apărut în jurul ei. Toți săreau pe ea și o iubeau. A fost o imagine care mi-a rămas întipărită pentru totdeauna. Atunci am înțeles conexiunea asta fantastică. Dincolo de sponsorizările pe care le făcea către fundații, cheltuielile ei cu cățeii nu se opreau aici. Salva foarte mulți căței care aveau nevoie de ajutor.”

Foto: Arhiva Revistei ELLE

