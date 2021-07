Un video cu Justin Bieber și Hailey Baldwin a ajuns viral pe Internet. Care este motivul

Justin Bieber este protagonistul unei noi controverse pe Internet. Artistul apare într-un clip video care a circulat pe social media în timp ce pare că țipă la soția lui, Hailey Baldwin, și că e vizibil deranjat după un show pe care l-a susținut la un club de noapte din Las Vegas, alături de DJ-ul Diplo.

În acest video îl putem vedea pe Justin Bieber gesticulând și vorbind cu Hailey Baldwin, în timp ce se plimbau în cazinou, fiind însoțiți de către câțiva agenți de pază. Prima versiune a clipului care a ajuns viral, inițial pe TikTok, a fost ștearsă.

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021

Însă, fanii cântărețului vin în apărarea acestuia și spun că el și Hailey Baldwin nu erau într-un moment tensionat, ci mai degrabă că Justin Bieber era pur și simplu entuziasmat după show. „El nu țipa și am asistat la ceea ce s-a întâmplat. Era plin de adrenalină. Nu răspândiți informații false despre cineva, mai ales atunci spui ceea ce ți pare ție”, a scris un utilizator pe Twitter, care susține că a fost martor la acea scenă.

He was not yelling and we were there to witness what went down. He was all adrenaline. It doesnt matter how the fuck it appears' to you. Dont spread false information on someone especially when you acknowledge thats just what it appears to you. Thats defamation of character. https://t.co/JDFHzjqXFu — 🤍 (@biebsclubhouse) July 11, 2021

De asemenea, a adăugat că „el nu era supărat pe Hailey și nu țipa de ea. Urăsc modul în care este portretizat ca tipul rău atunci când este departe de a fi așa.”

I took this of Justin right before that video was taken. He was on STRAIGHT adrenaline from performing. He wasnt mad at Hailey and he wasnt yelling at her. I hate how hes always painted as the bad guy when hes the furthest thing from it pic.twitter.com/ePKdVDD6Xi — 🤍 (@biebsclubhouse) July 11, 2021

„Prietenii mei și cu mine am fost în spatele lui toată noaptea, el era în cea mai bună dispoziție și îi povestea ceva”, a completat altcineva pe Twitter.

my friends and I were with/behind him the whole night, he was in the best mood and was telling her a story but ofc internet lames love their lil scenarios <3 https://t.co/ipq8xJ0RFH — alia ♡ (@aliaespinozaa) July 12, 2021

Pe lângă Justin Bieber și Hailey Baldwin, au mai fost prezente la acel show și alte vedete, cum ar fi Megan Fox și iubitul ei, Machine Gun Kelly.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro