Un nou cuplu de vedete! Skeet Ulrich și Lucy Hale au fost surprinși sărutându-se în Los Angeles

Lucy Hale și Skeet Ulrich au fost surprinși împreună în ipostaze tandre zilele trecute, lucru la care cel mai probabil nimeni nu se aștepta.

Actrița de 31 de ani a jucat rolul Ariei în celebrul serial Pretty Little Liars, în timp ce actorul cu 20 de ani mai în vârstă e cunoscut pentru rolul din Riverdale, unde îl interpretează pe tatăl lui Jughead (Cole Sprouse).

Cei doi au fost surprinși de fotografi în timp ce luau prânzul în Los Angeles, atât sărutându-se cât și ținându-se de mână și îmbrățișându-se mai târziu, când se plimbau, potrivit Page Six.

Skeet Ulrich a devenit cunoscut ca actor încă din anii ’90, mai ales odată cu rolul lui Billy Loomis în filmul Scream. Lucy Hale nu a confirmat nimic despre o nouă relație până acum, însă a vorbit deschis despre dezvoltarea sa ca persoană de-a lungul timpului într-un interviu pentru Glamour UK din luna august a anului trecut.

„Încă am în fiecare zi momente de cotitură”, a recunoscut actrița. „Am 31 de ani, dar nu cred că m-am maturizat cu adevărat până anul trecut. Am trecut prin niște lucruri care m-au forțat cumva să mă adun și să mă port ca un adult. Așa că abia acum, de anul acesta mă simt bine în pielea mea, mă simt confortabil cu mine însămi, fericită cu cine sunt și cu deciziile pe care le iau.”

„Am petrecut atât de mult timp în tinerețe făcându-mi griji pentru lucruri care nu contau, precum corpul meu sau cum arătam sau cum mă vedeau oamenii”, a mai adăugat Hale. „Cred că tocmai de aceea am pierdut niște momente importante, pentru că nu eram prezentă. Încă mă mai lupt să rămân prezentă fiindcă, așa cum am spus, mereu sunt cu 10 pași înainte, ceea ce e bine uneori. Dar mi-aș spune să trăiesc pur și simplu momentul și să fiu recunoscătoare pentru fiecare secundă, căci nu le mai primești înapoi. Asta cred că e cu adevărat important. E important să fii prezent. Nu că nu am fost, dar puteam s-o fac mai bine. Asta e. Cât trăiești, înveți.”

Lucy Hale nu a fost totuși străină de serialul în care joacă noul ei iubit – actrița a primit rolul principal într-un spin-off al Riverdale: Katy Keene. Musicalul nu s-a bucurat însă de succesul așteptat, filmările pentru al doilea sezon fiind anulate la jumătatea anului trecut. Între timp, al cincilea sezon din Riverdale a început să ruleze încă din ianuarie și există deja zvonuri pentru cel de-al șaselea sezon.

Text: Cristiana Daraban

Foto: Profimedia, Instagram

