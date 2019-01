Un fotograf al familiei regale britanice dezvăluie momentul în care a observat că mariajul dintre Prințesa Diana și Prințul Charles a luat sfârșit

Când faci parte din familia regală, chiar și momentele normale din viață îți sunt analizate și dezbătute, iar câteodată, chiar și după câteva decenii de la desfășurarea lor. În această situație se află și relația dintre Prințesa Diana și Prințul Charles, care s-a destrămat încet, eveniment ce încă fascinează fanii familiei, la mai mult de 20 de ani de la divorț.

În afara familiei regale și al personalului, cei care au petrecut cel mai mult timp urmărindu-i au fost fotografii regali, care și-au petrecut carierele documentând viețile membrilor familiei. Într-un interviu dezvăluit recent, fotograful Arthur Edwards, care i-a fotografiat pe membrii familiei regale britanice timp de 44 de ani, a vorbit despre întreaga sa experiență.

Edwards a afirmat că și-a dat seama de ceea ce urmează să se întâmple cu relația dintre Charles și Diana încă din turneul final pe care cei doi l-au făcut în Coreea, în 1992, descriindu-i drept „foarte nefericiți împreună”, adăugând că nimeni nu a fost surprins după ce și-au anunțat divorțul o lună mai târziu.

„Când am fost în Coreea, în ultimul lor turneu regal, am știut că ceva era în neregulă pentru că nu suportau să fie unul în preajma celuilalt. Erau foarte nefericiți. O lună mai târziu, Prim-ministrul a anunțat divorțul în House of Commons, și cred că nimeni nu a fost surprins, îi văzusem deja în Coreea”, își amintește Edwards.

Analizând imaginile din Coreea, ne putem da seama cu ușurință că cei doi erau nefericiți, iar fotografii au fost martorii numeroaselor întâmplări din familia regală care, probabil, nici nu au fost încă dezvăluite.

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK