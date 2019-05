Un actor celebru a ajutat-o pe Nicole Kidman să treacă peste divorțul de Tom Cruise

Nicole Kidman a divorțat de Tom Cruise în 2001, după o căsnicie de zece ani, și au împreună doi copii: Isabella, în vârstă de 26 de ani, care locuiește în Londra, și Connor, în vârstă de 24 de ani, care locuiește în Miami. Recent, Nicole a vorbit despre divorțul prin care a trecut în urmă cu 18 ani, mulțumindu-i actorului Hugh Jackman și soției lui, Deborra-Lee Furness, pentru ajutorul primit în acea perioadă dificilă. „Când am divorțat, Hugh și Deb au reprezentat o bună parte din procesul de vindecare. Erau unii dintre cei mai buni prieteni ai mei în acea perioadă”, le-a spus actrița celor de la Women`s Weekly.

Din fericire, Nicole Kidman a reușit să-și găsească liniștea alături de Keith Urban. Cei doi s-au căsătorit în 2006 și își cresc împreună copiii, pe Sunday (10 ani) și Faith (8 ani). În timpul unui interviu cu publicația InStyle, Nicole a împărtășit sfatul pe care preotul i l-a dat ei și lui Keith, la începutul căsniciei. „Cel mai minunat lucru pe care preotul ni l-a spus foarte devreme în căsnicia noastră a fost: „Întotdeauna salutați-vă când vă vedeți și sărutați-vă când vă despărțiți. Vă menține conectați.”

De asemenea, actrița a dezvăluit că este o persoană religioasă și își crește copiii să aibă o oarecare înclinație către credință. „Mulți dintre prietenii mei mă tachinează. Așa ne creștem copiii. Keith are propriile credințe, dar ni se alătură. Am avut o bunică foarte catolică și am fost crescută să mă rog, a avut un impact foarte mare asupra mea”, a explicat Nicole Kidman.

Foto: Arhiva Revistei ELLE

