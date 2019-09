Tyler Cameron oferă primele declarații despre relația cu Gigi Hadid

Tyler a vorbit în cadrul unui interviu pentru Entertainment Tonight despre relația pe care o are cu modelul Gigi Hadid, dar și cât este de îndrăgostit. „Suntem doar prieteni, adică.. suntem în acel punct. Relația noastră nu trebuie să fie publică. Este o persoană bună, uimitoare și ne păstrăm prietenia.”

„Sunt în punctul în care nu vreau să vorbesc foarte mult despre relațiile mele. Am avut relații publice, așa că încerc să păstrez lucrurile private și nu sunt îndrăgostit de nimeni acum. Sunt îndrăgostit de mine”, a declarat Tyler Cameron.

Relația dintre Tyler Cameron și Gigi Hadid a ajuns în atenția presei încă de luna acum două luni, când paparazzi au surprins-o pe Gigi în compania lui Tyler. După ce Hannah Brown a avut o logodnă eșuată cu Jed Wyatt, Gigi și Tyler au ieșit de câteva ori pentru a bea ceva împreună, petrecându-și chiar și noaptea în Los Angeles. După câteva zile, ei s-au dus în New York, iar Tyler s-a întâlnit cu Gigi de câteva ori, fiind alături de ea și într-un moment mai dificil, mai exact la înmormântarea bunicii lui Gigi.

„Este o persoană minunată. Ne-am distrat de minune împreună”, a declarat Tyler despre Gigi Hadid.

Tyler plănuiește să se concentreze asupra carierei sale de model. „Acest lucru merge foarte bine. Am câteva campanii extrem de interesante în viitorul apropiat. Sunt nerăbdător. Modelling-ul a fost o binecuvântare. Am parte de oameni minunați cu care iubesc să lucrez. Sunt nou în această lume și industrie. Mă distrez și încerc să îmi fac un nume. Dar mă pot folosi de acest lucru pentru a reuși să îmi îndeplinesc obiectivele pe care vreau să le obțin în construcții și imobiliare”, a declarat Cameron, sperând că își va găsi un partener de afaceri în Florida, cât timp el este în New York.

În timp ce Tyler Cameron și Gigi Hadid petrec destul de mult timp împreună, el nu este sigur de faptul că planurile profesionale pe care le au se vor intersecta. „Ea este foarte bună în ceea ce face.” Tyler a spus că el nu vorbește despre modelling de față cu Gigi, dar și față de sora ei, Bella. „Încerc să mă bucur de moment.”

Chiar dacă niciunul dintre ei nu a recunoscut că sunt împreună, cei doi continuă să își petreacă timpul împreună, ceea ce ne face să credem că au o relație tot mai serioasă, mai cu seamă că familia lui Gigi deja îl cunoaște pe Tyler și se înțelege foarte bine cu el.

Foto: Profimedia

