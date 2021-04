Tudor Chirilă acuză autoritățile, după evacuarea de la Foișor: „un stat nefuncțional, slab și mincinos”

Tudor Chirilă acuză autoritățile de minciuni electorale și le cere o poziționare fermă împotriva pandemiei, într-o postare prilejuită de incidentele dramatice de la evacuarea pe întuneric, vineri seara, a spitalului de ortopedie Foișor. Spitalul a fost evacuat în grabă, cu pacienți proaspăt operați purtați pe tărgi printre protestatari scandalizați, pentru a fi transformat în spital Covid, lucru motivat de lipsa de paturi de anestezie/terapie intensivă care să acopere nevoile pacienților infectați cu coronavirus și aflați în numere mari și în stare gravă în unitățile de primiri urgențe.

În postarea sa dură care analizează ceea ce s-a întâmplat la Foișor, Tudor Chirilă acuză autoritățile că nu iau măsurile potrivite pentru dimensiunile crizei provocate de coronavirus în România.

„Ceea ce s-a întâmplat ieri la Foișor este inacceptabil, din orice fel de perspectivă ai privi. Și merită să privești evenimentul din mai multe unghiuri, pentru că sunt mai multe. Este îngrozitor să fii aparținător de pacient în spital și să afli că trebuie să-l însoțești în altă parte la miez de noapte. Este dureros, frustrant, revoltător. Am văzut că domnul Arafat a spus că s-a ajuns în situația asta pentru că a fost nevoie de timp ca personalul medical și managerul spitalului să asimileze și să proceseze un ordin venit la ora 11.”

Mai departe, Tudor Chirilă acuză autoritățile de lipsă de considerație și empatie față de pacienții operați și aparținătorii acestora, relatând și un episod personal care l-a făcut să conștientizeze urgența adoptării unor măsuri mai ferme care să scadă presiunea pusă pe spitale:

„Întrebarea este, dacă vezi că s-a făcut noapte, nu te gândești la oamenii ăia? Ce sunt ei, saci de cartofi, să-i muți oricând și oricum? Pe de altă parte, dacă au continuat să îi mute, fără niciun pic de empatie față de ei și rudele lor, asta înseamnă că situația este cu adevărat dramatică. Și aici intervine cu adevărat marea problemă: un stat nefuncțional, slab și mincinos. Întâmplarea face că acum două zile am sunat la 112 pentru o salvare. Am pe cineva foarte apropiat internat în spital cu Covid. Starea bolnavului s-a degradat peste noapte și a fost nevoie de drumul la spital (pe care îl evitase tot evitase) pentru evaluare. Operatorul Smurd mi-a spus că e posibil să nu găsească salvare. Avea o voce obosită și mi-a spus textual: situația e tragică, nu mai sunt locuri la ATI pe nicăieri.”

Totodată, Tudor Chirilă acuză autoritățile că ascund, de fapt, gravitatea situației, pentru a putea menține măsuri de prevenție relaxate, care le asigură capital electoral. „Da, situația e tragică și ăsta e alt unghi din care trebuie să ne uităm la ce s-a întâmplat. Doar că nimeni nu vrea să vorbească despre cât este situația de tragică. Suntem mințiți cu bună știință pentru că guvernul se uită la măsurile pe care ar trebui să le ia numai din perspectivă electorală și cu gândul la ce impact de imagine au aceste măsuri. Singurul bărbat din guvernul Câțu pare să fie o femeie: Andreea Moldovan. Care a ales să spună răspicat adevărul(…)”, a mai declarat Chirilă, referindu-se la declarațiile secretarului de stat, care a spus că se impune carantină totală în situația pe care o traversăm.

„Eu ca cetățean am pretenția să nu fiu mințit. Am pretenția ca ministrul sănătății și șeful comitetului pentru situații de urgență să iasă și să spună: suntem depășiți, nu avem paturi la ATI și nici nu vom putea să le facem peste noapte pentru că nu suntem pregătiți. Aș vrea să-i aduc aminte lui Vlad Voiculescu că oamenii au ieșit în stradă la Colectiv pentru că au fost mințiți. Felul în care guvernul comunică cu populația este diletantism de la cap la coadă. Într-un moment de o asemenea gravitate pentru lume și pentru România încă încercăm să băgăm sub preș adevărata situație.”

În același timp, Tudor Chirilă acuză autoritățile și că le-au permis protestatarilor să acționeze inclusiv hărțuind pacienții evacuați, așa cum s-a întâmplat vineri seara la Foișor, în condițiile în care Jandarmeria are autoritatea și mijloacele să-i îndepărteze pe aceștia: „Pe de altă parte cum e posibil ca atunci când ai o situație epidemiologică fără precedent tu să nu iei nicio măsură față de niște protestatari care nu respectă restricțiile și urlă și se îmbrâncesc fără mască în fața spitalului în numele „libertății”? Știm foarte bine că jandarmii acționează pe linie de ordin politic. În 10 august ne-au gazat la ordin, deși protestul era pașnic, atacul cu gaze a început fără să existe vreun incident. Acum, însă, nu se dă ordin când sunt încălcări flagrante ale restricțiilor și care pun în pericol alți cetățeni.”

„Ăsta nu este stat, asta este o glumă macabră, din ce în ce mai macabră la care politicienii români contribuie de treizeci de ani. În lumina celor întâmplate ieri (și nu numai) guvernul trebuie să spună românilor adevărul, oricât de neplăcut ar fi el, pentru că vine un alt moment important în care o să facă exerciții de imagine cu moartea pe moarte călcând la ATI – Paștele. Dacă situația este atât de dramatică încât se evacuează pacienți noaptea ca să faci spital Covid înseamnă că Andreea Moldovan are dreptate și ar trebui să fim în lockdown, nu-i așa? Sau dacă nu, și e veselie peste tot, merg și alte evenimente ținute repede după Paști, de ce mai stăm până la 1 iunie? Nu de alta, dar pentru unii God is a Dj.”

Foto: Facebook Tudor Chirilă

