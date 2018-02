Trupa The HUMANS reprezintă România la Eurovision 2018

Publicul a decis cine va reprezenta România pe scena de la Lisabona. Trupa The HUMANS a adunat cele mai multe voturi din partea publicului, în finala care a avut loc duminică, 25 februarie.

Piesa „Goodbye” a trupei The HUMANS a primit 3277 de voturi de la public în timpul celor 60 de minute alocate televotingului la Selecţia Naţională Eurovision. Melodia, compusă de Alexandru Matei şi Alin Neagoe, pe versurile textierei Cristina Caramarcu, a fost desemnată să reprezinte România Eurovision Song Contest, exclusiv de telespectatori. Pe locul al doilea s-au clasat Alexia & Matei cu piesa „Walking On Water”, care a obţinut 3114 voturi, urmaţi de Feli, cu „Bună de iubit”, melodie care a înregistrat 2862 de voturi.

„E o bucurie, o certitudine, acum, la aniversarea unui an de când am format această trupă. Mulţumim pentru vot şi pentru încredere”, au declarat, la finalul show-ului, membrii trupei The Humans. „Ne-am purtat noroc pentru că am avut încredere în noi, pentru că într-un an de zile am făcut o mulţime de lucruri frumoase”, au declarat fericiţii câştigători.

Cine sunt membrii trupei The HUMANS:

Fiecare dintre cei 6 membri ai trupei The Humans rezonează în acelaşi mix de stiluri muzicale: funk-pop-rock: Adi Tetrade (tobe), Alin Neagoe (bass), Alexandru Matei (clape), Alex Cismaru (chitară), Adrian Tănase (voce), Cristina Caramarcu (voce).

“Noi credem în Umanitate” – acesta este motto-ul sub care trupa își va manifesta actul artistic. Toată paleta de emoții umane, reperul înalt al valorilor adunate din experiența de viață a celor 6 muzicieni, exercițiul de empatie cumulat în timp este ceea ce îi reprezintă. Muzica lor nu este un act mecanic de interpretare, ci o împărtășire de emoții, fără granițe între scenă şi public. Muzica lor nu este doar o reproducere, ci un act de creație asumat.

Clasamentul finalei Eurovision România 2018:

Locul 1 – The HUMANS („Goodbye”) – 3277 de voturi

Locul 2 – Alexia & Matei („Walking On Water”) – 3114 voturi

Locul 3 – Feli („Bună De Iubit”) – 2862 de voturi

Locul 4 – Jukebox feat Bella Santiago („Auzi Cum Bate”) – 1728 de voturi

Locul 5 – RAFAEL & Friends („We Are One”) – 1446 de voturi

Locul 6 – Dora Gaitanovici („Fără Tine”) – 1415 voturi

Locul 7 – MIHAI („Heaven”) – 1165 de voturi

Locul 8 – Claudia Andas („The One”) – 974 de voturi

Locul 9 – Xandra („Try”) – 686 de voturi

Locul 10 – Teodora Dinu („Fly”) – 336 de voturi

Locul 11 – Echoes („Mirror”) – 325 de voturi

Locul 12 – TIRI („Deşert De Sentimente”) – 320 de voturi

Locul 13 – Erminio Sinni & Tiziana Camelin („All The Love Away”) – 303 de voturi

Locul 14 – Eduard Santha („Me Som Romales”) – 293 de voturi

Locul 15 – VYROS („La La La”) – 133 de voturi

Sub sloganul „All aboard”, Eurovision Song Contest 2018 va aduce, pe scena din Lisabona, reprezentanţii a 42 de ţări înscrise în competiţie. Piesa care reprezintă ţara noastră la Eurovision intră în a doua semifinală a concursului, în prima parte a show-ului din 10 mai.

