Tot ce stim pana acum despre noul iubit al Rihannei

Cantareata a fost fotografiata in Ibiza sarutandu-se pasional cu un nou barbat, insa acesta nu parea sa fie vreo vedeta. Daca initial fanii au crezut ca este vorba de un model sau vreun atlet din Spania, acestia au descoperit cine este, de fapt, noul iubit al Rihannei.

Hassan Jameel este noul iubit al Rihannei, un miliardar in varsta de 29 de ani. Hassan este mostenitorul unei averi impresionante, el avand si functii de conducere in compania familie, fondata in 1955.

Potrivit informatiilor aparute in presa, familia acestuia detine dreptul de comercializare a marcii Toyota in Arabia Saudita si, totodata, o avere estimata la aproape 2 miliarde de dolari. Hassan Jameel detine si o echipa de fotbal numita Jameel League.

Relatia acestora nu poate fi lipsita de intrigi si controverse si asta deoarece tanarul miliardar s-a intalnit o perioada si cu Naomi Campbell, cei doi fiind vazuti impreuna in cadrul unui festival din Londra.

Fanii au facut o legatura intre relatia pe care acesta a avut cu modelul si presupusa cearta avuta de cele doua, Naomi si Rihanna. In urma cu cateva luni cele doua si-au dat „unfollow” pe Instagram, insa in martie Campbell a declarat ca totul este in regula.

Potrivit declaratiei unei surse pentru Page Six, Rihanna si Jameel se cunosc de cel putin 10 luni.

Foto: Arhiva Revistei ELLE