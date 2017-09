Tot ce stim pana acum despre cel de-al treilea copil al Ducelui si Ducesei de Cambridge

Vestea ca familia regala britanica va avea un nou membru a starnit o multime de reactii, insa mai ales intrebari. Anuntul facut de Kensington Palace nu a precizat cand se va naste cel de-al treilea copil al Ducelui si Ducesei de Cambridge, daca va fi un print sau o printesa, iar acest lucru a lasat loc speculatiilor.

In primul rand, o multime de persoane care sunt interesate de familia regala britanica au facut o analiza a posibilelor nume pe care noul copil le-ar putea primi. Daca va fi fata, aceasta s-ar putea numi Alice, Victoria sau Elizabeth, iar daca va fi baiat Philip, James si Arthur. Se pare ca, de obicei, un copil preia un nume de-al suveranului sau a unei persoane apropiate, insa vom vedea daca si in acest caz regula se va aplica.

Reprezentatii casei regale nu au dezvaluit cand ar trebui sa se nasca copilul, insa este posibil ca Printul William sa fi dat un indiciu in cadrul unei declaratii. Felicitat ca va fi din nou tata, Printul William a spus ca „este o veste buna” si a adaugat ca ii este putin teama sa sarbatoreasca, ceea ce ar insemna ca sarcina Ducesei de Cambridge se apropie de 12 saptamani, pragul in care se anunta de obicei o sarcina. Se pare ca anuntul a fost facut mai devreme din cauza conditiei de care sufera Kate, hyperemesis gravidarum. Acest sindrom nu afecteaza bebelusul, insa Ducesa se confrunta cu stari de rau si greturi matinale severe.

Daca este adevarat ca sarcina se apropie de 12 saptamani, este posibil ca la jumatatea lunii martie sa se nasca cel de-al treilea copil al Ducelui si Ducesei de Cambridge. Totodata, Kate va alege probabil sa nasca la aceeasi clinica, iar botezul copilului va avea loc la cateva saptamani dupa nastere, acesta urmand sa poarte un costum inspirat de cel creat pentru Regina Victoria in 1841.

Singurul lucru pe care il stim cu siguranta despre cel de-al treilea copil al Ducelui si Ducesei de Cambridge este ca acesta va fi al cincilea in linie pentru tron. Acest lucru este posibil, deoarece in 2013 s-a dat un act „The Succession to the Crown Act” prin care s-a incheiat traditia potrivit careia un print va trece in fata unei printese, luandu-i astfel locul in linia pentru tron.

Actul a intrat in vigoare abia in 2015, insa asta inseamna ca Printesa Charlotte va fi a patra in linie, indiferent daca va avea o sora sau un frate. Totodata, asta inseamna ca Printul Harry ajunge pe locul sase, insa nu pare sa fie deloc deranjat de acest lucru.

Foto: Arhiva Revistei ELLE