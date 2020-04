Tom Hanks, prima apariție live la televizor după ce a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus

Tom Hanks a fost una dintre primele celebrități testate pozitiv pentru Covid-19. „Mă bucur să fiu aici, deși este foarte ciudat să fiu aici, găzduind Saturday Night Live de acasă. Este un moment ciudat să încerci să fii amuzant, dar această emisiune este despre amuzament. Așa ca ne-am gândit, de ce nu? Hai să încercăm”, a spus Hanks.

Apoi a continuat, în maniera sa simpatică, despre cum diagnosticul i-a schimbat viața. „Dar de ce eu ca gazdă? Ei bine, probabil pentru faptul că, de când am fost diagnosticat, am fost ca o portavoce celebră pentru acest coronavirus și am devenit mai mult ca un tată al Americii, din moment ce nimeni nu mai vrea să se afle în preajma mea și îi fac pe oameni să se simtă inconfortabil”.

Hanks a contractat coronavirusul în timp ce filma în Australia la un proiect al lui Baz Luhrman despre Elvis Presley. Pe măsură ce s-a recuperat alături de soția sa Rita Wilson, el a îndemnat oamenii prin postările sale de pe Instagram să facă fiecare ce îi stă în putere pentru a opri răspândirea virusului.

Sâmbătă, în timpul emisiunii, Hanks a povestit care este situația cuplului în momentul actual. „Soția mea și cu mine ne descurcăm bine, suntem ok, izolați, cum ar trebui să fim cu toții. De fapt, acest costum este primul lucru pe care l-am purtat după o lungă perioadă de timp începută pe 11 martie și care este altceva decât un trening. Soția mea chiar a fost nevoită să mă ajute să îl îmbrac pentru că am uitat cum funcționează nasturii”, a glumit el.

În monologul său de deschidere, actorul a căutat un echilibru, făcând glume pe seama situației pentru a detensiona atmosfera, dar a și recunoscut seriozitatea acesteia. „Am fost diagnosticat în luna martie cu coronavirus în Australia. Oamenii din Australia sunt minunați în toate privințele, dar folosesc Celsius în loc de Fahrenheit atunci când iau temperatura. Deci, atunci când intră și spun „ai 36!', ceea ce mie îmi părea a fi rău, este de fapt bine. 38 este rău, deci, se aseamănă în principiu modului în care Hollywood-ul își tratează actrițele”.

Hanks a făcut, de asemenea, remarci despre cum s-a schimbat viața în întreaga lume din cauza nevoii de izolăre. „Practic nu mai există zile de sâmbătă. Fiecare zi este astăzi. Și nu suntem cu adevărat live, dar facem tot ce putem pentru a realiza acest SNL pe care îl iubiți cu toții. Folosesc chiar cartonașe pentru replici, vedeți?”

Apoi în maniera sa tipică, actorul a adresat și cuvinte de încurajare. „Deocamdată ne aflăm în această situație dar vom trece prin asta cu bine, împreună. Mulțumim lucrătorilor din spitale, cadrelor medicale și tuturor asistenților. Oamenilor care lucrează cu și pentru supermarketuri. Oamenilor care ne livrează mâncarea. Oamenilor care fac livrări. Bărbaților și femeilor care păstrează această țară în funcțiune într-un moment în care avem nevoie de ei mai mult ca oricând”, a spus el. „Vom avea grijă de ei și vom avea grijă unul de celălalt, așa că hai să încercăm să ne bucurăm pe moment doar de acest spectacol.”

Text: Daria Georgescu

Foto: Arhiva Revistei ELLE

Urmăreşte cel mai nou VIDEO incărcat pe elle.ro