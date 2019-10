Tom Ford a fost lovit din cauza unui toc rupt la un pantof creat de designer

Se pare că a fi designer nu este deloc ușor și, totodată, deloc sigur dacă avem în vedere incidentul prin care a trecut Tom Ford.

„Odată o femeie m-a pălmuit pentru că i s-a rupt tocul. Ea a luat totul foarte personal. Stăteam în fața Beverly Hills Hotel așteptând o mașină și o femeie a venit, m-a plesnit și mi-a spus ‘am cumpărat pantofii tăi și i-am purtat la un eveniment, iar tocul s-a rupt și eu am arătat ca o fraieră.’ Ea a crezut că eu am decis personal să îi stric seara făcând ca acel toc să se rupă. A fost înfricoșător”, a povestit designerul la conferința Vogue’s Forces of Fashion.

Tom Ford a discutat și despre efectul pe care îl au rețelele sociale asupra modei. „Lucrurile care arată bine pe Instagram sunt lucruri care în viața reală pot arăta puțin caraghios. Asta ne-a determinat să devenim un fel de desene animate. Ai nevoie de trafic de calitate, ceva ce se va vedea ca o imagine. Din ce în ce mai puțin reacționăm între noi într-un mod real”, a spus acesta.

Ford, cunoscut și pentru filmele regizate precum Nocturnal Animals, a explicat de ce nu îi place prea mult Instagram-ul. Aplicația „te face să te simți urât, gras, neadecvat, plictisitor, trist. Te face să-ți dorești să sari de pe o clădire”, dar în schimb, „îmi plac reclamele! Cumpăr o mulțime de lucruri pe care le văd”.

