Ținutele spectaculoase pe care vedetele le-ar fi purtat la Met Gala

În fiecare an, Gala Met reunește unele dintre cele mai apreciate și cunoscute celebrități ale momentului, fiind considerat un eveniment marcant în industria modei, care ar fi trebuit să aibă loc în prima zi de luni a lunii mai.

Met Gala a fost anulată anul acesta pentru a doua oară în istorie, motivul fiind legat de pandemia de coronavirus și restricțiile impuse în ceea ce privește activitățile publice.

Cu toate acestea, Anna Wintour, redactor-șef al revistei Vogue US și gazdă a evenimentului din 1995, a vorbit pe contul de YouTube al revistei despre dorința de a marca și anul acesta gala extravagantă. Astfel că, Florence Welch, solista trupei Florence + the Machine, a susținut un concert inedit online. „Ar fi imposibil să reconstituim gala lunea aceasta, dar m-am bucurat să aud cât de multe persoane marchează evenimentul în felul lor. În aceste condiții, am rugat câțiva prieteni să mă acompanieze în realizarea unui moment simplu – unul care sper să ne aducă tuturor puțină bucurie”, a spus Anna Wintour.

Și cum tema de anul acesta ar fi fost extrem de ofertantă, și anume „About Time: Fashion and Duration”, vedetele și-au pregătit ținutele și le-au împărtășit cu urmăritorii de pe Instagram. Și desigur, nu puteau lipsi și persoanele care au reprodus anumite ținute memorabile de pe covorul roșu.

