Ținute albe perfecte pentru un garden party, la ELLE New Media Awards

Când vine vorba despre inspirație pentru ținute albe perfecte pentru un garden party, nu trebuie să te uiți mai departe de invitatele la petrecerea noastră care celebrează industria online, ELLE New Media Awards 2018. Cum evenimentul nostru a avut loc la Clubul Diplomatic pe peluză și a avut dress code-ul ușor nostalgic “Splendour in the grass”, am avut parte de o mulțime de ținute în ton cu codul… dar și cu trendurile.

Pentru că este adevărat, dacă stai să te gândești la ținute albe perfecte pentru un garden party, îți vei da seama că acestea sunt nici mai mult nici mai puțin decât niște ținute de vară. E sezonul acestor petreceri, dar este și perioada în care este cel mai nimerit să te îmbraci în alb.

În funcție de stilul tău, însă, poți interpreta o astfel de ținută în fel și chip. Fie că alegi un ansamblu boem, așa cum a făcut-o Monica Bârlădeanu, care este, în peisajul stilului românesc, regina încoronată a acestui tip de ținută, și accesorizezi totul cu ciocate și o pălărie, fie că alegi un tip de ținută mai “câmpenesc”, așa cum a fost cea purtată de Denisa Potecaru, care părea că s-ar fi încadrat perfect într-o carte poștală cu lanurile de lavandă din Provence, inspirațiile pot fi diverse și în perfect acord cu stilul tău personal.

Nu te feri nici de o ținută sexy, cu o fustă scurtă și o jachetă structurată, așa cum a purtat Alina Ceușan. O astfel de ținută presupune atitudine, dar permite-ne să presupunem că și tu o ai din plin.

Nici rochiile virginale, lungi până în pământ, din țesături naturale, nu sunt deloc o idee rea. În plus, au și avantajul de a fi simplu de purtat și de a te transforma instant într-o zeiță a pădurii.

Și îți propunem să nu eviți nici look-urile extrem de structurate și oarecum minimaliste, precum au fost acele ținute albe perfecte pentru un garden party purtate de colegele noastre, Cristina Crăciun și Domnica Mărgescu, sau de Sonia Argint Ionescu. Cum ai să vezi din imagini, te poți juca așa cum îți dorești cu accesorizarea. Sau, de ce nu, poți face un statement și le poți purta într-o deplină simplitate. Și asta poate fi o regulă a succesului atunci când vorbim despre ținute albe perfecte pentru un garden party.

Deci, cu ce te îmbraci la petrecerile acestui sezon?

Citește și:

Câștigătorii ELLE New Media AWARDS 2018

Foto: Dan Borzan, Dumitru Angelescu

Daca ti-a placut acest articol, urmareste ELLE.ro pe FACEBOOK