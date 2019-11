Tina Turner a împlinit 80 de ani și a transmis un mesaj special fanilor ei

Cu această ocazie, Tina Turner a făcut un video special pentru fanii ei pe care l-a postat pe contul său de Twitter. „Da, am 80 de ani. Cum mă gândeam că voi arăta la 80 de ani? În mod cert nu așa. Arăt bine, mă simt bine, am trecut prin probleme mult mai grave de-a lungul timpului, dar pe care am reușit să le înving. Este ca și cum aș avea o a doua șansă la viață. Mă bucur să am această vârstă”, a spus Tina Turner.

To celebrate turning 80 years old, Tina has recorded a special birthday video message just for her fans.💜 #Tina80 pic.twitter.com/dUFEUawQ7r — TinaTurner (@LoveTinaTurner) 26 noiembrie 2019

Tina Turner a lansat în anul 2018, cu ocazia aniversării a 60 de ani carieră, o carte autobiografică, numită „My Love Story”, în care povestește despre lupta pe care a dus-o cu o boală extrem de grea, mai precis cancer intestinal. Ea a vorbit despre acest lucru în anul 2013 și a fost nevoită să facă și un transplant de rinichi. Donatorul a fost chiar soțul ei, Erwin Bach.

Mai multe vedete și artiști au felicitat-o pe Tina Turner, printre care și Missy Elliott. „Astăzi sărbătorim cei 80 de ani ai tăi. Este atât de important pentru noi să ne cunoaștem istoria muzicală deoarece artiști precum Tina Turner sunt cei care sunt surse de inspirație pentru alți artiști ca mine.”

.@LoveTinaTurner We Celebrate your 80th today! Its so IMPORTANT for us to KNOW OUR HISTORY in music because of artist like #TinaTurner who KICKED DOWN DOORS & left them open for artist like MYSELF & MOST of your FAVS🙂🙌🏾 WE ❤️ YOU TINA 🍰🎂🎉🎈 pic.twitter.com/OluFh1bLLJ — Missy Elliott (@MissyElliott) 26 noiembrie 2019

De asemenea, și Cher a postat pe contul său de Twitter o fotografie cu ea și Tina de când erau mai tinere. „La mulți ani, prietenei mele minunate. Am trecut prin multe împreună. O să te iubesc pentru totdeauna, mi-ai dat putere, ești precum o forță, ești o legendă, ești eroul meu. Ești prietena mea.”

HAPPY♥️🎂♥️BIRTHDAY @LoveTinaTurner MY AMAZING FRIEND.WEVE BEEN THROUGH A LOT MAGICAL ONE.I WILL ALWAYS LOVE YOU,YOU GIVE ME STRENGTH,YOU ARE A FORCE,A🌪HURRICANE, A ⚡️LIGHTNING⚡️STRIKE,A LEGEND🙌🏻,AN ICON'👑,YOU ARE MY HERO✨🌟✨,

YOU ARE MY FRIEND💋

Fave Pic pic.twitter.com/eVpZ0e0fGu — Cher (@cher) 26 noiembrie 2019

Și actrița Adrienne Waren a felicitat-o pe Tina prin intermediul unui mesaj emoționant, alături de o fotografie cu cele două. „La mulți ani reginei mele.”

Happy 80th Birthday to my Queen! pic.twitter.com/syTqecWj4l — Adrienne Warren (@adriennelwarren) 26 noiembrie 2019

Cu toate că Tina Turner a ales să se retragă din lumina reflectoarelor, viața ei este sursa de inspirație a musicalului „Tina: The Tina Turner Musical” de pe Broadway. În acest musical, sunt prezentate mai multe evenimente care i-au marcat viața, printre care copilăria, căsătoria pe care a avut-o cu Ike Turner, un bărbat care a abuzat-o ani de zile, dar și concertele pe care le-a susținut. Ea a fost prezentă la premiera acestuia și a ținut un discurs emoționant. „Acest musical este viața mea, care a devenit precum un remediu pentru mine. Sunt mai fericită ca niciodată.”

În cartea ei autobiografică, ea a oferit detalii și cu privire la cancer, dar și ce anume a făcut-o să își găsească puterea să vorbească despre asta: „Știu că această luptă este departe de fi la sfârșit, dar eu sunt aici, cu toții suntem, și suntem mai apropiați față de cum ne-am fi imaginat. Mă pot uita în urmă și înțeleg de ce personalitatea mea a fost așa cum a fost. Binele vine abia după rău. Bucuria vine după durere. Și niciodată nu am fost mai fericită decât sunt astăzi.”

În anul 2008, ea a avut ultimul turneu. Tina Turner a câștigat de-a lungul carierei opt premii Grammy. Tina Turner este considerată o legendă a muzicii pop-rock. În anul 2013, ea s-a căsătorit cu Erwin Back.

