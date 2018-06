Tiffany Haddish ar avea o relație cu Leonardo DiCaprio, însă doar cu o condiție

Tiffany Haddish, actrița din filmul „Girls Trip”, a vorbit despre faimă și despre prietenii ei faimoși într-un interviu cu The Hollywood Reporter. În timpul discuției, Haddish a povestit despre momentul în care l-a întâlnit pe DiCaprio.

„Da, l-am întâlnit la o petrecere acum două, trei luni și l-am întrebat dacă ar face sex cu mine,” povestește Haddish. „ Îmi spune: `Tiffany, ești

foarte amuzantă’. I-am răspuns că vorbesc serios, iar el mi-a zis: `Da, aș face, dar..’ ”

Cât despre condiția ei, Tiffany a declarat: „I-am zis: `Am doar o condiție: vreau doar să arăți ca și personajul tău din What’s Eating Gilbert Grape.’ El a bufnit în râs și m-a întrebat de ce. I-am răspuns: `Pentru că simt că performanța merită un premiu adevărat, iar recompensa este aceasta (arătând spre corpul ei)’”

„El a început să povestească cum a intrat în personaj, cum a lucrat cu acei copii și chestii de genul, iar eu ascultam și ascultam și într-un final i-am pus: `Vreau doar să știu, unde se va întâmpla?’”

Asta s-a întâmplat la trei luni de când Haddish a făcut un pact cu Brad Pritt că ei vor începe o relație în 2019 dacă până atunci vor fi amândoi singuri.

„L-am întâlnit înr-un lift și mi-a zis că dacă într-un an vom fi amândoi singuri o vom face, deci știi ce înseamnă asta,” i-a spus Haddish lui Kelly Ripa în Martie, la Premiile Oscar. „Dar el are șapte copii. Nu știu dacă mă pot descurca cu un bărbat care are atâția copii.”

Text: Diana Babanica

Foto: Instagram, Arhiva Revistei ELLE

