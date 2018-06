Thomas Markle a vorbit pentru prima dată despre nunta lui Meghan Markle cu Prințul Harry

Mâine se împlinește o lună de la nunta Prințului Harry cu Meghan Markle, un eveniment care a intrat în istorie. Dacă ai urmărit fiecare pas până la nunta regală, probabil știi deja că tatăl lui Meghan, Thomas Markle a lipsit de la eveniment și a fost implicat într-un scandal legat de pozele regizate de el și paparazzi.

Thomas Markle a lipsit de la nuntă din cauza unei operații la inimă, lui fiindu-i imposibil să călătorească în aceste condiții. După eveniment el nu a făcut alte comentarii până azi, când a acordat un interviu televizat în emisiunea lui Piers Morgan, Good Morning Britain.

Thomas Markle a vorbit pentru prima dată despre căsătorie și despre relația pe care o are cu Prințul Harry și Meghan Markle. El a dezvăluit mai multe lucruri despre discuțiile pe care le-a avut cu Prințul Harry, precum și despre relația pe care o are cu fiica sa.

Tatăl lui Meghan Markle, în vârstă de 73 de ani, a dezvăluit că a fost gelos, însă recunoscător că Prințul Charles a fost cel care a condus-o la altar pe fiica sa. Thomas a declarat că a vrut să vorbească despre tot ce s-a întâmplat înainte de nuntă pentru a arată oamenilor că este un om normal. „Am vrut doar ca oamenii să știe că sunt un om normal. Sunt un bărbat pensionat și trăiam o viața liniștită și apoi asta s-a întâmplat și au apărut o mulțime de lucruri în jurul acestui eveniment și am încercat să supraviețuiesc acestui lucru, dar mai mult decât orice nu îmi doresc ca fiica mea sau noul meu ginere să aibă de suferit din această cauză.”

El a vorbit despre regizarea fotografiilor vândute de paparazzi: „Mi-am dat seama că a fost o greșeală serioasă. Este dificil să o repar, dar amândoi (Meghan și Prințul Harry, n.r.) au fost foarte înțelegători.” Thomas a explicat și de ce a ales să facă acest lucru: „Ideea mi-a fost prezentată drept o modalitate prin care să îmi schimb imaginea publică, deoarece în ultimul an toate imaginile cu mine erau deranjante. M-au fotografiat în timp ce îmi luam bere, în timp ce ieșeam din mașină, duceam gunoiul, în timp ce cumpăram o toaletă și au exagerat cu asta. Au făcut tot felul de poze care m-au pus într-o postură negativă. Așa că m-am gândit că ar fi un mod prin care aș putea să îmi îmbunănătățesc imaginea. Ei bine, în mod evident, toate astea s-au transformat într-un coșmar. Și mă simt prost legat de asta, mi-am cerut scuze și asta este tot ce pot să fac. Nu pot face mai mult. Nu am făcut-o pentru bani, am făcut-o pentru a-mi schimba imaginea. Timp de un an am fost prezentat drept un pustnic care se ascundea în Mexic. Am încercat să schimb asta și în mod evident a fost o greșeală.”

Thomas Markle a dezvăluit mai multe detalii despre momentul în care fiica sa i-a spus că are un nou iubit. „La primul telefon mi-a spus ‘Tata, am un nou iubit’. Și i-am spus că asta este foarte bine, apoi ea a pus ‘Este britanic’ și am spus că este foarte bine și apoi, a treia oară i-a spus ‘El este un Prinț'”. El a continuat spunând că Meghan i-a dezvăluit că este vorba de Harry și că îi vor spune H, pentru a păstra secretul până la anunțul oficial.

Tatăl lui Meghan a declarat că încă nu și-a cunoscut ginerele, însă au vorbit de mai multe ori la telefon. El a dezvăluit că au vorbit și lucruri despre politică, el spunându-i lui Harry că nu îl place pe Donald Trump. Prințul Harry i-ar fi răspuns că ar trebui să îi dea o șansă. Cei doi au discutat și despre Brexit, iar Ducele de Sussex se pare că ar fi deschis față de acest experiment.

Thomas a dezvăluit că ginerele său i-a cerut permisiunea să se căsătorească cu Meghan în decembrie, iar răspunsul lui a fost unul emoționant: „Tu ești un gentleman, promite-mi că nu vei ridica niciodată mâna deasupra fiicei mele și îți voi da permisiunea mea.”

Tatăl lui Meghan Markle a vorbit și despre cel mai mare regret pe care îl are din cauza absenței sale de la nunta regală. Thomas a dezvăluit că fiica sa a plâns când a anunțat-o că nu va putea veni în Marea Britanie. El a urmărit întrega ceremonie dintr-un B&B din Statele Unite, unde a suferit și operația la inimă, iar totul a fost organizat de un bun prieten. „Ea a fost frumoasă. Am plâns puțin când am vazut-o. Am fost foarte mândru și nu puteam să văd ceva mai frumos toată viața mea. Întreaga lume se uita la fiica mea. Lucrul cel mai trist acum este că sunt doar o notă de subsol în unul dintre cele mai importante momente din istorie, în loc să fiu un tată care își duce fiica la altar.”

Thomas Markle a lipsit de la nunta fiicei sale, Meghan Markle, din cauza unei operații la inimă. El a fost operat și a anunțat cu doar trei zile înainte că nu poate participa la eveniment. Întrebat cum se simte acum, tatăl lui Meghan a declarat că este mai bine și speră că poate călători în Marea Britanie, pentru a-și vedea fiica.

El a adăugat că Meghan este nerăbdătoare să devină mamă, așadar ne putem aștepta curând la un anunț special din partea familiei regale!

În încheierea interviului, Thomas Markle a spus că el speră ca apariția sa în cadrul emisiunii Good Morning Britain să nu îi jignească pe Meghan și Prințul Harry, însă având în vedere că el a dezvăluit conversații private (mai ales pe teme politice, încâlcând astfel protocolul), ar putea exista reacții negative din partea familiei regale.

