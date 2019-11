The Weeknd a lansat o nouă melodie, iar fanii sunt convinși că noua piesă este inspirată de Selena Gomez

The Weeknd și Selena Gomez s-au despărțit în 2017, însă artistul pare să fie în continuare inspirat de fosta lui iubită.

Artistul, al cărui nume real este Abel Tesfaye, va lansa o nouă melodie în care va apărea și numele fostei sale iubite, Selena Gomez. Potrivit E! News, acesta a înregistrat o nouă melodie cu Societatea Americană a Compozitorilor, Creatorilor şi Editorilor Muzicali, titlul acestei piese fiind „Like Selena”.

The Weeknd a revenit și pe Instagram după o pauză, anunțând și aici că va lansa muzică nouă. „Toamna începe mâine seară”, a scris acesta, după ce în august a scris pe Twitter că a început să lucreze la un nou album. Artistul a lansat astăzi o nouă melodie, Heartless, însă nimeni nu știe dacă urmează să lanseze în scurt timp și un nou album.

View this post on Instagram heartless. out now. everywhere. A post shared by The Weeknd (@theweeknd) on Nov 26, 2019 at 9:35pm PST

Nu este prima dată când The Weeknd a vorbit despre Selena Gomez în melodiile sale. În martie 2018, el a lansat „Call Out My Name”, în care apare și versul „I almost cut a piese of myself for your life” (Aproape mi-am tăiat o parte din mine pentru viața ta), fanii fiind convinși că este vorba despre transplantul de rinichi pe care Selena l-a suferit în 2017. Mulți cred că prin acest vers Abel a dezvăluit că ar fi vrut să fie el donatorul pentru fosta sa iubită.

Selena Gomez și The Weeknd au format un cuplu timp de aproape zece luni, ei despărțindu-se în octombrie 2017 din cauza programului încarcat. După această despărțire, Selena s-a împăcat cu fostul ei iubit, Justin Bieber, însă ei s-au despărțit definitiv în martie 2018.

În iunie artistul în vârstă de 25 de ani s-a împăcat cu Hailey Baldwin, modelul devenind între timp soția acestuia.

Selena și Justin nu sunt singurii care s-au împăcat și apoi s-au despărțit. După separarea de Selena, The Weeknd s-a împăcat cu Bella Hadid, însă ei s-au despărțit în august 2019.

