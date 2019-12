The Weeknd a decis să nu mai lanseze melodia despre Selena Gomez

În urmă cu doar o săptămână The Weeknd a înregistrat cu Societatea Americană a Compozitorilor, Creatorilor şi Editorilor Muzicali (ASCAP) o nouă melodie, însă lucrul care a atras atenția tuturor a fost titlul acestei piese, „Like Selena”. Toată lumea s-a așteptat ca această melodie să fie despre relația dintre Abel și Selena Gomez, însă se pare că fanii nu vor afla prea curând mai multe detalii.

Potrivit Entertainment Tonight, The Weeknd a renunțat la lansarea melodiei, de pe pagina ASCAP fiind șterse toate informațiile despre această piesă. Nimeni nu știe dacă artistul s-a răzgândit, dacă este vorba despre un conflict cu Selena sau melodia va fi lansată mai târziu.

The Weeknd este cunoscut pentru faptul că vorbește despre relațiile lui în melodii. Fanii au concluzionat imediat că noile piese lansate de Abel, „Heartless” și „Blinding Lights” au referințe despre fostele iubite ale acestuia, Bella Hadid și Selena Gomez.

Cea mai clară referință despre Selena Gomez apare în melodia „Call Out My Name”, unde versurile indică faptul că Abel ar fi vrut să doneze un rinichi pentru fosta sa iubită, „I almost cut a piece of myself for your life” (Aproape mi-am tăiat o bucată din mine pentru viața ta).

