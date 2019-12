The Motans vorbește despre provocările de la începutul carierei

În momentul ăsta, The Motans este una dintre cele mai de succes produse pop venite din Republica Moldova, cu show-uri constante, dar ca să ajungă aici a fost nevoie, pe lângă talent, de foarte multă muncă. Aflat la ședința foto pentru ELLE Style Awards, am stat de vorbă cu solistul Denis Roabeș, nominalizat la categoria Best Male Artist despre provocările vieții de artist. Își amintește de începuturile sale și de cea mai mare temere a sa: „Frica de scenă. Până să depășesc această frică a durat un an și ceva', spune acesta. Un alt capitol la care a avut de lucrat a fost și time management-ul, „adică să-mi dau seama pe ce merită investit timp.'

Pentru că Denis nu scrie muzica doar pentru piesele The Motans, ci și pe a altor artiști, i se întâmplă de cele mai multe ori să știe exact cine e persoana potrivită pentru a interpreta o melodie în momentul în care o compune: „De exemplu, piesa Să-mi cânți. Piesa a fost compusă în comun de mine, Delia și Alex Cotoi. Am început schița eu și Alex și în momentul în care a ieșit linia refrenului, i-am zis lui Alex „scrie Să-mi cânți: Delia, pentru că știam că pentru ea e această piesă.'

Pentru că știm că e fan Metallica, l-am întrebat dacă s-a gândit vreodată să compună o melodie în stilul celebrei trupe metal: „Da, dar doar pe partea de balade. Aș vrea să compun poate ceva care e în direcția Nothing Else Matters sau One, dar pe stilul de trash metal nu cred. Îmi place foarte mult, dar eu personal n-aș face așa ceva, pentru că nu simt că ăsta sunt eu.' Ce înseamnă a fi rebel pentru Denis de la The Motans? „Să îți permiți mai mult, față de tine în primul rând. Cuvântul rebel nu e întotdeauna urât, poate fi privit și dintr-o perspectivă frumoasă.'

