The Fashion Awards 2019 – Cele mai spectaculoase ținute și marii câștigători (GALERIE FOTO)

Descoperă în galeria noastră ce ținute spectaculoase au purtat vedetele prezente la The Fashion Awards 2019.

Printre marii câștigători al galei The Fashion Awards 2019 se numără:

Accessories Designer of the Year: Daniel Lee (Bottega Veneta)

Brand of the Year: Bottega Veneta

British Designer of the Year Menswear: Kim Jones (Dior Men)

British Designer of the Year Womenswear: Daniel Lee (Bottega Veneta)

British Emerging Talent Menswear: Bethany Williams

British Emerging Talent Womenswear: Rejina Pyo

Business Leader: Remo Ruffini (Moncler)

Designer of the Year: Daniel Lee (Bottega Veneta)

Model of the Year: Adut Akech

Urban Luxe: Fenty

2019 Trailblazer Award: Sarah Burton OBE

Isabella Blow Award for Fashion Creator: Sam McKnight

Outstanding Achievement: Giorgio Armani

Fashion Icon: Naomi Campbell

Designers’ Designer Award: Christopher Kane

Foto: Image.net

