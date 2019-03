Teoria conspirativă #FakeMelania reapare în atenția publicului după ultima vizită a Primei Doamne alături de Donald Trump

Tot mai multe persoane de pe Internet par să creadă cu tărie că Melania Trump, Prima Doamnă a Statelor Unite, are o dublură care o înlocuiește la aparițiile oficiale, deși Casa Albă a catalogat aceste presupuneri drept ridicole. Astfel, a luat naștere un hashtag creativ, #FakeMelania, în sprijinul ideii conspirative care a apărut pentru prima dată în 2017.

The recasting of Melania is the worst I’ve seen since they recast Aunt Viv in Fresh Prince #fakemelania pic.twitter.com/HDIMi7FDAh

Un purtător de cuvânt al Melaniei Trump nu a răspuns întrebărilor adresate de People, însă biroul său a negat mai târziu afirmațiile, potrivit CNN.

„Încă o dată ne consumăm cu o poveste falsă ridicolă când putem vorbi despre munca pe care Prima Doamnă o depune în beneficiul copiilor, inclusiv epidemia de opioide care ne-a acaparat națiunea”, a declarat Stephanie Grisham, directorul de comunicare al Melaniei.

Conform Vox, speculațiile au pornit în luna octombrie 2017, când un bărbat pe nume Joe Vargas a postat un video pe Twitter care a devenit viral. În video, Președintele vorbește reporterilor, iar Melania îi stă alături, fără să scoată un cuvânt. „Aceasta nu este Melania. Gândindu-ne că ar merge atât de departe și ar încerca să ne convingă la TV că este ea, depășește orice limite”, a scris Vargas.

This is not Melania. To think they would go this far & try & make us think its her on TV is mind blowing. Makes me wonder what else is a lie pic.twitter.com/JhPVmXdGit

— The Don of CBD (@JoeVargas) 18 octombrie 2017