Taylor Swift si iubitul ei, Joe Alwyn, prima aparitie in public

Din fericire pentru noi, stelele s-au aliniat si Taylor Swift si Joe Alwyn au aparut pentru prima data impreuna in public.

Acestia au ajuns impreuna la “Jingle Ball”, in Londra, sambata seara, tinandu-se de mana in fata fotografilor, care au reusit sa surprinda cateva imagini cu misteriosul cuplu.

Iesind impreuna din masina, tinandu-se de mana, Taylor, imbracata intr-o jacheta oversized in carouri si Joe Alwyn aratau perfect.

Mai tarziu, in timpul concertului, dupa spectacolul oferit de Taylor Swift pe scena, fanii i-au fotografiat pe indragostiti sarutandu-se si dansand lasciv pe muzica lui Ed Sheeran.

Rapperul britanic, Steffon Don, a distribuit un filmulet cu Swift si Alwyn pe contul de Instagram, in care o puteti vedea pe cantareata fredonand o melodie, in timp ce Alwyn isi tine mana peste umarul ei.

Se zvoneste ca relatia celor doi a inceput in luna mai, si se crede ca o parte din cantecele lui Swift de pe albumul “Reputation”au fost scrise pentru actorul britanic, inclusiv melodiile “Gorgeous”si “King of my heart”.

Swift si Alwyn au fost discreti inca de la inceputul relatiei lor, nu prea au iesit in evidenta, singurele dovezi ca cei doi sunt impreuna fiind cateva cadre surprinse de fani cu cei doi iesind la cafenea si la sala de fitness de cateva ori.

In orice caz, turneul “Reputation”e pe cale sa incepa si speram ca decernarile de premii ce vor urma sa fie un pretext perfect pentru ca cei doi sa se afiseze si pe covorul rosu.

