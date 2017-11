Taylor Swift a lansat o noua melodie, iar fanii au avut cele mai bune reactii

Taylor Swift a lansat o noua melodie pe noul sau album „Reputation”. Artista pare ca a scris o multime de melodii despre anul in care a disparut din atentia publica, dupa faimosul incident cu Kim Kardashian si Kanye West, cand cei doi au acuzat-o ca si-a dat acordul pentru versurile melodiei lui Kanye, „Famous”.

Taylor a revenit in atentia publicului odata cu lansarea primei melodii „Look what you made me do”, in care aminteste practic toate momentele care au marcat anul 2016 (conflictul cu Kim&Kanye, relatia cu Calvin Harris si cea cu Tom Hiddleston). Videoclipul a starnit la randul sau o multime de reactii, aceasta costumandu-se practic in mai multe variante ale ei de-a lungul anului.

Ieri Taylor Swift a lansat o noua melodie, „Call it what you want”, iar fanii au decis imediat ca aceasta este despre actualul ei iubit, Joe Alwyn. Mai mult, aceasta a postat pe Instastories un filmulet in care canta la chitara aceasta piesa, iar fanii sunt de parere ca cel care filmeaza este chiar Joe.

Reactiile fanilor pe Twitter sunt amuzante, iar majoritatea spun ca aceasta melodie le aminteste de vechea Taylor, iar acest lucru este meritul lui Joe, care se pare ca o face foarte fericita pe artista.

JOE ALWYN YOURE DOING AMAZING SWEETIE WE STAN — taylor owns sophia (@swiftmyloves) November 3, 2017

THIS IS HE FUCKING CONTENT I ASKED FOR — you’re allie right? (@winestainedtay) November 3, 2017

me when i look back on all the mistakes i made in life but remember i decided to stan taylor when i was 12 pic.twitter.com/QIZFbaaH3r — caroline (@CantReachCarol) November 3, 2017

sweetie not now mom is waiting for call it what you want to come out pic.twitter.com/WCR1WOsGtV — stephanie (@iwishyouwouId) November 3, 2017

Me: *throws flowers on stage* Taylor: *goes to pick them up* Me: You can have one, but the rest are for Joe, thanks — Zac (@_GuySwiftie13) November 3, 2017

THE VIDEO CLIPS ARE SHOWING US EVERYTHING WE MISSED WHEN SHE WAS GONE BECAUSE SHE DIDNT WANT US TO ACTUALLY MISS IT ALL pic.twitter.com/eKEUyU5FiA — Sarah (@SwiftiesUnite13) November 3, 2017

How is this song breaking and healing my heart at the same time???? — Leighanne (@fearlessleigh) November 3, 2017

YOU FUCKING SONS A BITCHES NEED TO READ THE RED FORWARD AFTER LISTENING TO CALL IT WHAT YOU WANT.MY ENTIRE ASSHOLE IS INFLAMED pic.twitter.com/wFKiadzp9N — REPUTATION BITCH !!! (@bakingswifts) November 3, 2017

You can literally hear Taylor Swift blushing like a smitten kitten as she sings #CallItWhatYouWant to the love of her life. She’s happy. ❤️ — Alex Goldschmidt (@alexandergold) November 3, 2017

I’m sorry Alice can’t come to the phone rn

Why?!

Oh because she’s crying listening to #CallItWhatYouWant — reputation (@swiftobsession_) November 3, 2017

I love the feeling of butterflies in my stomach when hearing Taylor Swift songs for the first time #CallItWhatYouWant — Maribel/reputation (@belleswift_bway) November 3, 2017

Ei bine, putem spune ca Taylor Swift are fani care o iubesc cu adevarat.

Foto: Instagram