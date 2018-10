Tatăl lui Meghan Markle vorbește pentru prima dată despre sarcina fiicei lui

Thomas Markle, în vârstă de 74 de ani, a afirmat într-un interviu pentru The Mail on Sunday că a aflat veștile de la radio. „Stăteam la coadă, așteptam să trec granița, când am auzit anunțul despre copil, în mașină, la radio. Primul lucru la care m-am gândit a fost momentul în care am ținut-o pe Meghan în brațe pentru prima dată, acum 37 de ani. M-am gândit „Copilul meu va avea un copil”. Am fost foarte mândru. M-am simțit plin de dragoste și fericire atât pentru fiica mea, cât și pentru ginerele meu. Un copil este o binecuvântare și de abia aștept să văd o mică Meghan sau un mic Harry”.

Palatul Kensington a anunțat săptămâna trecută că Meghan Markle este însărcinată. De asemenea, a precizat și că mama Ducesei, Doria Ragland, a primit veștile cu mult entuziasm. „Doamna Ragland este foarte fericită în legătură cu noile vești și de abia așteaptă să-și întâmpine primul nepot”. Întrebați dacă tatăl lui Meghan a fost anunțat sau dacă a dat o declarație proprie, reprezentanții Palatului au ignorat comentariul.

Ducesa de Sussex a întrerupt legătura cu tatăl său în ultimele luni, după ce Thomas Markle a apărut în numeroase interviuri denigrând familia regală. În cel mai recent interviu al său, Thomas a refuzat să spună lucruri negative la adresa fiicei sale și a soțului ei, nedorind să atragă mila oamenilor pentru că nu a fost anunțat personal în legătură cu sarcina.

„Nu vreau ca oamenii să-mi poarte de milă. Faptul că nu am primit un telefon a fost probabil o neînțelegere, având în vedere cele două infarcte pe care le-am suferit și lipsa mea de la nuntă. Au fost atât de multe zvonuri și minciuni care probabil i-au făcut să-și piardă încrederea în mine”.

Cu toate acestea, Thomas este foarte entuziasmat în legătură cu sarcina lui Meghan, continuând „Nu am fost surprins de anunțul făcut. Lui Meghan îi plac copiii, ea și Harry vorbeau încă de la început despre întemeierea unei familii. Sunt fericit pentru amândoi. Întotdeauna a știut să se descurce cu copiii, iar majoritatea prietenelor ei au familii, deci este obișnuită să fie înconjurată de copii. O să fie o mamă extraodinară”, a încheiat Thomas Markle.

Foto: Instagram

